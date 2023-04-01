Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Ватикан осудил доктрину, которая позволила построить колониальные империи Политика, 06:33
Китай выступил против размещения ядерного оружия странами за границей Политика, 06:32
В Пентагоне назвали маловероятным военный конфликт США и Китая Политика, 05:44
Маск предупредил о «большой расплате» из-за низкой рождаемости в США Общество, 05:19
После торнадо в Арканзасе погибли три человека и более 50 пострадали Общество, 04:44
AP сообщило, что Трампу предъявят минимум одно уголовное обвинение Политика, 04:37
МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка Общество, 04:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вильфанд рекомендовал москвичам не ждать «бурного» тепла в начале апреля Общество, 03:51
Telegraph узнал об отказе Байдена ехать на коронацию Карла III Политика, 03:37
В МВД Украины заявили о завершении формирования «штурмовых бригад» Политика, 03:15
The Sun узнал, что Британия наложит вето на кандидатуру главы ЕК в НАТО Политика, 02:58
В России вступил в силу ГОСТ для алкозамков Общество, 02:38
Россияне нашли способы бороться с отказами аргентинских властей Общество, 02:36
Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине Политика, 01:45
Политика ,  
0 

Ватикан осудил доктрину, которая позволила построить колониальные империи

Ватикан осудил доктрину, оправдывавшую «аморальные действия против коренных народов»

Ватикан осудил спорную «Доктрину открытий», документ от XV века, который позволил европейским странам проводить колониальную политику и заявить права на земли коренных народов, сообщает The Washington Post.

В заявлении пресс-службы Святого престола говорится, что «Доктрина открытия» не является частью учения католической церкви, «папские документы, написанные в определенный исторический период и связанные с политическими вопросами, никогда не считались выражением католической веры».

Церковь признает, что «эти папские буллы (вид официального папского послания) не отражали должным образом равное достоинство и права коренных народов». В заявлении говорится, что колониальные державы пользовались документами в политических целях, «чтобы оправдать аморальные действия против коренных народов, которые иногда совершались без противодействия церковных властей». В связи с этим небходимо «признать ошибки, признать ужасные последствия политики ассимиляции и боль, которую испытали коренные народы, и попросить прощения».

Как говорится в заявлении Святого престола, по мнению некоторых ученых, основу для «Доктрины открытия» можно найти в нескольких папских документах: буллах Dum Diversas, изданных в 1452 году Николаем V, Romanus Pontifex Евгения IV (1455 год) и Inter caetera Александра VI (1493 год). Правовая концепция «открытия» обсуждалась колониальными державами с XVI века; согласно судебной практике XIX века в нескольких странах, «открытие земель поселенцами позволяло — путем покупки или завоевания — аннулировать право собственности или владения этой землей коренными народами».

Святой престол отмечает, что поддерживает Декларацию ООН о правах коренных народов, а ее принципы позволят улучшить условия их жизни. Этот документ был принят в 2007 году, он затрагивает как индивидуальные, так и коллективные права; культурные права и самобытность; права на образование, здравоохранение, трудоустройство, язык и другие права, и запрещает дискриминацию в отношении коренных народов.

В заявлении также приводятся слова папы Франциска о том, что христианское сообщество «никогда не должно позволить себе заразиться идеей превосходства одной культуры над другими или законности использования способов принуждения других».

Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Чем гонконгский доллар и турецкая лира могут быть выгодны для сбережений

В июне прошлого года папа римский приехал в Канаду с «покаянным паломничеством». Он выступил на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, и извинился за попытки насильственно ассимилировать их с христианским сообществом.

Материал дополняется

Теги
Ватикан Папа Римский
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter