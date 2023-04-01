Ватикан осудил доктрину, которая позволила построить колониальные империи

Ватикан осудил спорную «Доктрину открытий», документ от XV века, который позволил европейским странам проводить колониальную политику и заявить права на земли коренных народов, сообщает The Washington Post.

В заявлении пресс-службы Святого престола говорится, что «Доктрина открытия» не является частью учения католической церкви, «папские документы, написанные в определенный исторический период и связанные с политическими вопросами, никогда не считались выражением католической веры».

Церковь признает, что «эти папские буллы (вид официального папского послания) не отражали должным образом равное достоинство и права коренных народов». В заявлении говорится, что колониальные державы пользовались документами в политических целях, «чтобы оправдать аморальные действия против коренных народов, которые иногда совершались без противодействия церковных властей». В связи с этим небходимо «признать ошибки, признать ужасные последствия политики ассимиляции и боль, которую испытали коренные народы, и попросить прощения».

Как говорится в заявлении Святого престола, по мнению некоторых ученых, основу для «Доктрины открытия» можно найти в нескольких папских документах: буллах Dum Diversas, изданных в 1452 году Николаем V, Romanus Pontifex Евгения IV (1455 год) и Inter caetera Александра VI (1493 год). Правовая концепция «открытия» обсуждалась колониальными державами с XVI века; согласно судебной практике XIX века в нескольких странах, «открытие земель поселенцами позволяло — путем покупки или завоевания — аннулировать право собственности или владения этой землей коренными народами».

Святой престол отмечает, что поддерживает Декларацию ООН о правах коренных народов, а ее принципы позволят улучшить условия их жизни. Этот документ был принят в 2007 году, он затрагивает как индивидуальные, так и коллективные права; культурные права и самобытность; права на образование, здравоохранение, трудоустройство, язык и другие права, и запрещает дискриминацию в отношении коренных народов.

В заявлении также приводятся слова папы Франциска о том, что христианское сообщество «никогда не должно позволить себе заразиться идеей превосходства одной культуры над другими или законности использования способов принуждения других».

В июне прошлого года папа римский приехал в Канаду с «покаянным паломничеством». Он выступил на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, и извинился за попытки насильственно ассимилировать их с христианским сообществом.

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