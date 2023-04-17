Сунак оказался под расследованием из-за возможного конфликта интересов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 16:56
Сын Евтушенкова покинул совет директоров МТС из-за санкций Британии Бизнес, 18:43
Пентагон напомнил об ограниченных ресурсах для помощи Украине Политика, 18:38
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:33
Что происходит с ипотекой и какие возможности дает текущая ситуация рынку РБК Недвижимость, 18:32
Комитет Думы одобрил поправку о гражданстве для иностранных контрактников Политика, 18:29
Бойцы войск радиационной защиты получили именные ножи за спецоперацию Общество, 18:27
Молдавия опровергла признание Минниханова персоной нон грата Политика, 18:24
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет Спорт, 18:19
Сунак оказался под расследованием из-за возможного конфликта интересов Политика, 18:17
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:12
Эксперты назвали негативные для России последствия событий в Судане Политика, 18:02
Продажи французского Playboy взлетели после обложки с госсекретарем Политика, 18:01
Дерипаска заявил, что США заигрались со статусом доллара Экономика, 17:56
ЦБ допустил экспериментальные криптовалютные платежи для внешних расчетов Крипто, 17:54
Политика ,  
0 

Сунак оказался под расследованием из-за возможного конфликта интересов

Парламент Британии начал расследование против премьера Сунака из-за конфликта интересов
Расследование в отношении британского премьера может быть связано с долей его жены в агентстве по уходу за детьми. Изменения в бюджете, которые предполагают выплату каждой устроившейся на работу няне, могли принести ей выгоду
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Justin Tallis / Reuters)

Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака из-за возможного нарушения правил декларирования, говорится на сайте парламентского комиссара по стандартам Дэниела Гринберга.

Расследование против Сунака началось 13 апреля, в качестве причины указывается «декларирование интереса». Нарушение подпадает под параграф шестой Кодекса поведения, согласно которому члены палаты общин должны заявить о любой заинтересованности в любом не относящемся к политике деле.

В сообщении подчеркивается, что проведение расследования не означает, что правила были нарушены.

Как пишет The Guardian, расследование связано с тем, что жена Сунака Акшата Мурти является акционером агентства по уходу за детьми Koru Kids.

Дело в том, что в марте были анонсированы изменения в бюджете, которые предусматривают премию в размере £600 для регистрирующихся в качестве нянек. А для тех, кто регистрируется через агентства, премия предусмотрена в два раза больше. Такие нововведения объясняются господдержкой агентств по уходу за детьми.

Выступая в комитете по связям с общественностью палаты общин, член парламента от лейбористов Кэтрин Маккиннелл отметила, что такие агентства, как Koru Kids, выиграют от изменений. Она спросила, не хочет ли в связи с этим Сунак сделать заявление. Тот отказался, ответив, что раскрыл информацию должным образом.

Читайте на РБК Pro
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Правила госзакупок-2023: чем опасны контракты с импортными составляющими

На этом фоне начались обсуждения, не стала ли доля жены премьера в агентстве мотивом, чтобы внести поправки в бюджет.

По данным The Sun, Сунак написал председателю комитета по связям с общественностью сэру Бернарду Дженкину и заявил об инвестициях своей жены в Koru Kids. Премьер утверждает, что соответствующая запись появится в списке интересов министров, который будет опубликован в ближайшее время.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Риши Сунак Великобритания парламентское расследование декларации
Материалы по теме
Кремль счел необязательной публикацию деклараций Путина и чиновников
Политика
Кремль не будет публиковать декларацию о доходах Путина
Политика
Депутаты Петербурга засекретят свои декларации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter