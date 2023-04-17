Сунак оказался под расследованием из-за возможного конфликта интересов
Британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака из-за возможного нарушения правил декларирования, говорится на сайте парламентского комиссара по стандартам Дэниела Гринберга.
Расследование против Сунака началось 13 апреля, в качестве причины указывается «декларирование интереса». Нарушение подпадает под параграф шестой Кодекса поведения, согласно которому члены палаты общин должны заявить о любой заинтересованности в любом не относящемся к политике деле.
В сообщении подчеркивается, что проведение расследования не означает, что правила были нарушены.
Как пишет The Guardian, расследование связано с тем, что жена Сунака Акшата Мурти является акционером агентства по уходу за детьми Koru Kids.
Дело в том, что в марте были анонсированы изменения в бюджете, которые предусматривают премию в размере £600 для регистрирующихся в качестве нянек. А для тех, кто регистрируется через агентства, премия предусмотрена в два раза больше. Такие нововведения объясняются господдержкой агентств по уходу за детьми.
Выступая в комитете по связям с общественностью палаты общин, член парламента от лейбористов Кэтрин Маккиннелл отметила, что такие агентства, как Koru Kids, выиграют от изменений. Она спросила, не хочет ли в связи с этим Сунак сделать заявление. Тот отказался, ответив, что раскрыл информацию должным образом.
На этом фоне начались обсуждения, не стала ли доля жены премьера в агентстве мотивом, чтобы внести поправки в бюджет.
По данным The Sun, Сунак написал председателю комитета по связям с общественностью сэру Бернарду Дженкину и заявил об инвестициях своей жены в Koru Kids. Премьер утверждает, что соответствующая запись появится в списке интересов министров, который будет опубликован в ближайшее время.