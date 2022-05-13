Пентагон предупредил о возможных перебоях с помощью для Киева

Представитель ведомства заявил, что трудности могут начаться на следующей неделе, а Пентагону хотелось бы бесперебойных поставок. Ранее сенат отложил голосование по помощи Киеву на $40 млрд, отправив проект на доработку

Джон Кирби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Задержка с одобрением нового пакета помощи Украине может привести к перебоям с поставками вооружений Киеву, предупредил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге. По его словам, трудности могут начаться уже 19 мая.

«У нас есть около $100 млн <...>, нам бы очень хотелось получить одобрение на дополнительные полномочия к началу третьей недели этого месяца, чтобы продолжить непрерывный поток помощи Украине», — сказал Кирби. По его словам, ведомство продолжает призывать сенат «действовать как можно быстрее».

10 мая палата представителей конгресса одобрила законопроект о дополнительной гуманитарной и военной помощи Украине на $40 млрд. Президент Джо Байден запрашивал помощь в размере $33 млрд, но впоследствии сумма была увеличена. Законопроект поддержали 368 конгрессменов, 57 выступили против.

После принятия документа нижней палатой парламента его направили в сенат. Там окончательное голосование по пакету помощи отложили: Рэнд Пол потребовал внести в текст документа правки. Он указал, что суммарная помощь Украине с прошлого года в случае принятия законопроекта достигнет $60 млрд — это больше бюджета Госдепартамента ($58,5 млрд в 2022 году), и, по мнению сенатора, такая сумма может ускорить рост инфляции.

По данным Bloomberg, пакет помощи включает:

$6 млрд в качестве прямой военной помощи Киеву;

$8,8 млрд экономической поддержки;

$9,05 млрд для пополнения запасов оружия, поставленных Пентагоном;

$4 млрд для других стран в качестве помощи в закупке оружия, которое они поставят на Украину;

$4,35 млрд на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь;

$700 млн на глобальное продовольственное финансирование Госдепом;

средства на ремонт американского посольства в Киеве и другие расходы.

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По мнению зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, такой «огромный» объем помощи Киеву объясняется «вовсе не любовью к Украине», а стремлением продолжить «прокси-войну» против России и ограничить ее развитие и влияние. Медведев предупредил, что у Вашингтона «быстрее сломается печатный станок».