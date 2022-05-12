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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Италии заявил о необходимости участия США в переговорах с Россией

США необходимо принимать участие в переговорах с Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту и заключить мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом Джо Байденом, передает Reuters.

«Все стороны должны приложить усилия и прийти к тому, чтобы сесть за стол переговоров, в том числе и США», — сказал Драги.

Он сообщил, что США и Италия договорились продолжать поддерживать Украину и «оказывать давление на Москву», но также начать говорить о том, как «построить мир».

В то же время Драги подчеркнул, что никто не должен пытаться навязать Украине мирное соглашение. «Это было бы верным путем к катастрофе», — считает итальянский премьер.

США не увидели перспектив для успешных переговоров по Украине
Политика
Эврил Хейнс

Российская и украинская делегации с конца февраля провели несколько раундов мирных переговоров, как очных, так и в дистанционном формате. Наибольший прогресс был достигнут во время встречи в Стамбуле 29 марта, после которой были отведены российские силы с киевского и черниговского направлений.

9 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев к дипломатическому урегулированию конфликта. «Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН», — сказал он. Позднее канцлер Германии Олаф Шольц призывал Россию и Украину возобновить и конкретизировать переговоры для быстрого достижения мирного урегулирования конфликта.

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Глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявляла, что Вашигтон не видит перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время. «Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров — по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказала она. К тому же, по ее мнению, на Украине есть возможность «потенциальной эскалации» в ближайшие несколько месяцев.

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Теги
Италия Марио Драги США переговоры Военная операция на Украине
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