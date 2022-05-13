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Сайты российских авиакомпаний подверглись DDoS-атакам

Атакам подверглись сайты «России», «Авроры», АЛРОСА, «Ямала», NordStar и Smartavia. Сайт «Якутии» не открывается
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сайты российских авиакомпаний «Россия», «Аврора» и АЛРОСА подверглись DDoS-атаке, сообщили РБК представители авиаперевозчиков. Источник РБК в NordStar и собеседник, близкий к авиакомпании «Ямал», также рассказали о кибератаках на сайты этих перевозчиков: на момент подготовки материала они не открывались.

Как позднее пояснил представитель «России», хакерской атаке подверглась не сама авиакомпания, а провайдер, который предоставляет интернет-услуги. «Специалисты авиакомпании и провайдера услуг работают над исправлением ситуации», — добавил представитель «России». Сейчас сайт авиакомпании открывается, но работает медленно.

Авиакомпания Smartavia сообщила, что ее сайт недоступен. «Сайт flysmartavia.com в данный момент недоступен по техническим причинам», — сообщил перевозчик в Telegram-канале. В сообщении «Авроры» также говорится, что ее сайт недоступен «по техническим причинам».

Не открывается и сайт авиакомпании «Якутия».

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Фото:Steve Marcus / Reuters

РБК направил запросы в пресс-службы «Ямала», «Якутии», NordStar и Smartavia.

При этом сайты авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», Utair и «Уральские авиалинии» работают.

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В конце марта РБК со ссылкой на телеграмму главы Росавиации Александра Нерадько писал, что ведомство из-за кибератаки перешло на бумажный документооборот. Это произошло из-за «временного отсутствия доступа к сети Интернет и сбоя в системе электронного документооборота Росавиации», говорилось в документе. Позднее источники РБК рассказали, что Генпрокуратура начала проверку деятельности ведомства, связанной с эксплуатацией ИТ-инфраструктуры.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
DDoS-атака кибератака авиакомпания «Россия» российские авиакомпании
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