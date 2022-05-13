Сайты российских авиакомпаний подверглись DDoS-атакам
Сайты российских авиакомпаний «Россия», «Аврора» и АЛРОСА подверглись DDoS-атаке, сообщили РБК представители авиаперевозчиков. Источник РБК в NordStar и собеседник, близкий к авиакомпании «Ямал», также рассказали о кибератаках на сайты этих перевозчиков: на момент подготовки материала они не открывались.
Как позднее пояснил представитель «России», хакерской атаке подверглась не сама авиакомпания, а провайдер, который предоставляет интернет-услуги. «Специалисты авиакомпании и провайдера услуг работают над исправлением ситуации», — добавил представитель «России». Сейчас сайт авиакомпании открывается, но работает медленно.
Авиакомпания Smartavia сообщила, что ее сайт недоступен. «Сайт flysmartavia.com в данный момент недоступен по техническим причинам», — сообщил перевозчик в Telegram-канале. В сообщении «Авроры» также говорится, что ее сайт недоступен «по техническим причинам».
Не открывается и сайт авиакомпании «Якутия».
РБК направил запросы в пресс-службы «Ямала», «Якутии», NordStar и Smartavia.
При этом сайты авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», Utair и «Уральские авиалинии» работают.
В конце марта РБК со ссылкой на телеграмму главы Росавиации Александра Нерадько писал, что ведомство из-за кибератаки перешло на бумажный документооборот. Это произошло из-за «временного отсутствия доступа к сети Интернет и сбоя в системе электронного документооборота Росавиации», говорилось в документе. Позднее источники РБК рассказали, что Генпрокуратура начала проверку деятельности ведомства, связанной с эксплуатацией ИТ-инфраструктуры.