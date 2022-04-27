Генпрокуратура начала проверку Росавиации после кибератаки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Pro, 08:32
В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с коронавирусом в России Общество, 08:31
Хуснуллин назвал способ избежать «эффекта домино» на рынке жилья Бизнес, 08:30
Воронежский губернатор заявил о сбитом разведывательном беспилотнике Политика, 08:27
Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив Политика, 08:26
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 08:24
Reuters узнал об опасении оружейников США не продать оружие после Украины Политика, 08:24
На первенстве России погибла 12-летняя шахматистка Спорт, 08:17
В Воронеже произошло два взрыва Общество, 08:15
Минэкономики предложило оценивать губернаторов по наполненности ЕГРН Политика, 08:11
Генпрокуратура начала проверку Росавиации после кибератаки Общество, 08:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 07:50
В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки Технологии и медиа, 07:41
Банки сообщили об усилении контроля за SWIFT-переводами за границу Финансы, 07:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Генпрокуратура начала проверку Росавиации после кибератаки

Генпрокуратура начала внеплановую проверку Росавиации из-за мартовской атаки хакеров
Генеральная прокуратура начала внеплановую проверку Росавиации, после того как компьютерные системы ведомства пострадали от масштабной кибератаки. Материальный ущерб от нее оценивается более чем в ₽80 млн
«Аэрофлот» AFLT ₽30,18 +4% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В середине апреля Генпрокуратура России начала проверку деятельности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), связанной с эксплуатацией ведомственной ИT-инфраструктуры. Об этом РБК сообщили два источника — близкий к авиавластям и близкий к надзорному ведомству. По итогам проверки, начатой вскоре после кибератаки на информационную систему агентства, будет составлен акт прокурорского надзора об устранении нарушений законодательства.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Масштабная DDoS-атака на информационные ресурсы Росавиации была осуществлена 26 марта этого года. РБК сообщал, что после нее Росавиация перешла на бумажный документооборот из-за временного отсутствия доступа к интернету и сбоя в системе электронного документооборота.

Один из источников РБК уточнил, что после кибератаки возникли следующие проблемы: с работой интернета на рабочих местах сотрудников, почтовых серверов с данными пользователей и сетевых папок пользователей; системы электронного документооборота Росавиации; информационно-аналитической системы «Поиск», обеспечивающей поддержку поисково-спасательных операций при авиационных событиях; автоматизированной системы оказания госуслуг Росавиации (это привело к приостановлению предоставления Росавиацией услуги по учету беспилотных воздушных судов в электронном виде), межведомственного электронного взаимодействия между Росавиацией и другими федеральными органами власти.

Кроме того, на протяжении трех недель отсутствовал доступ к электронному реестру авиационных учебных центров, ведомство также утратило документацию, отправленную до хакерской атаки по электронной почте, добавляет собеседник РБК в одной из компаний гражданской авиации.

Собеседник, близкий к Росавиации, сообщил, что пострадало более 70% служебной информации, часть которой до сих пор не удалось восстановить. Ущерб приблизительно оценивается более чем в 80 млн руб.

При этом в конце марта в интервью «Московскому комсомольцу» руководитель Росавиации Александр Нерадько отрицал масштабный ущерб от DDoS-атаки. Глава агентства утверждал, что все «спокойно, все работает в плановом режиме». «Документооборот в порядке. Авиация свои задачи выполняет. Рейсы летают. Главное, что это никак не отражается на работе авиационной отрасли», — говорил Нерадько.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Федеральная резервная система (Вашингтон, США) ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Фото: David Dee Delgado / Getty Images Как научиться говорить убедительно: 7 фраз
Статьи
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images Ни слова о недовольстве: как быть с негативными эмоциями в коллективе
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы
Pro
Заложники микроменеджеров: зачем компании массово возвращают людей в офис
Статьи

Росавиация из-за возможной кибератаки перешла на бумажный документооборот
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Кроме того, источник РБК, близкий к авиавластям, отметил, что отставка заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова связана с происшествием в Росавиации. Богданов курировал в Минтрансе цифровое развитие отрасли. «Богданов не смог обеспечить контроль за защищенностью информационных систем Минтранса и подведомственных органов исполнительной власти, это было выявлено в результате внутриминистерской проверки», — утверждает собеседник РБК.

Богданов был освобожден от должности 18 апреля, согласно распоряжению правительства. Однако сам он заявил РБК, что уволился по собственному желанию и его уход «с инцидентом в Росавиации никак не связан». «Я понял, что не чиновник, увы», — добавил он.

Богданов был назначен замминистра транспорта в конце декабря 2020 года. До этого он на протяжении 11 лет, с октября 2009 года, работал заместителем генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям. По словам Богданова, из Минтранса по собственному желанию также уволился директор департамента цифрового развития Дмитрий Поплаухин.

По данным источника РБК, близкого к Росавиации, кибератака на ведомство была произведена через учетную запись администратора, принадлежавшую сотруднику компании ООО «ИнфАвиа» — основного подрядчика по эксплуатации ИT-инфраструктуры агентства.

Согласно базе данных СПАРК, с 2017 года эта компания выполнила для Росавиации работы по 40 госконтрактам на общую сумму 62,5 млн руб., среди которых эксплуатация федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр прав на воздушные суда и сделок с ними», услуги по эксплуатации локальной вычислительной сети, эксплуатации автоматизированных рабочих мест пользователей, оказание услуг по сопровождению серверного оборудования, работы по эксплуатации системы защиты информации и многие другие.

Руководителем и совладельцем компании является Оксана Шумакова. Оставшиеся 50% компании — у Ольги Сосниной. По итогам 2021 года выручка «ИнфАвиа», по данным ее финотчетности, составила 18,5 млн руб.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и «ИнфАвиа».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация Генпрокуратура
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Росавиация из-за возможной кибератаки перешла на бумажный документооборот
Бизнес
Замминистра транспорта Богданова освободили от должности
Общество
Из Росавиации уволился начальник управления летной эксплуатации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter