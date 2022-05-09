Италия исключила удары по территории России из поставляемого Киеву оружия

По словам главы итальянского МИДа, поставляемое Киеву итальянское оружие не может быть использовано для поражения целей на территории России. Он также призвал к дипломатическому решению конфликта

Луиджи Ди Майо (Фото: Giuseppe Lami / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Итальянское оружие, направляемое Киеву, не может использоваться для поражения целей на территории России. Об этом в эфире телеканала Rai заявил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо.

«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», — сказал он.

Он также поддержал главу правящей коалиции Движения «5 звезд» Джузеппе Конте, который ранее заявил, что движение не поддерживает поставки наступательного оружия Украине. «Сегодня мы обязаны достичь дипломатического соглашения, чтобы остановить войну и в то же время поддержать украинцев», — подчеркнул Ди Майо.

Западные страны, включая ЕС и США, начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции, однако умножили поставки после 24 февраля. Италия, в частности, 5 мая пообещала отправить Киеву вооружения, способные нейтрализовать российские огневые позиции.

Российская сторона заявляла, что может рассматривать грузы с иностранным вооружением на территории страны как свои законные военные цели, и призвала США и НАТО прекратить поставки Киеву. В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении западного оружия 7 мая. Тогда российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области Украины и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы, уточнял представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Как менеджменту защититься в кризисной ситуации Как менеджменту защититься в кризисной ситуации Инструкции Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи

В России поставки Киеву вооружений называли бессмысленной «накачкой». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации. В ДНР указывали, что большая доля поставленного западными странами оружия на Украину непригодна для использования и фактически является «утилизацией Европой старых арсеналов».