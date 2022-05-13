WSJ сообщила о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций
Компания «Совкомфлот» продала около дюжины судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, так как компания нуждается в средствах, чтобы погасить свои кредиты перед западными банками, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, «Совкомфлот», который является одним из крупнейших в мире операторов танкеров, продал пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping. Компания Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, перед которым у российской компании были долги, указывает WSJ. «Совкомфлот» также ведет переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, говорят собеседники газеты.
РБК направил запрос в «Совкомфлот».
В начале мая британское издание Lloyd's List со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли и четырех представителей финансовой и юридической сфер сообщило, что «Совкомфлот» планирует продать до трети своего флота, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций. Издание писало о планах продать 40 из 121 судна во флоте компании, а также отмечало, что располагает подтверждением продажи восьми судов «Совкомфлота», четыре из которых перешли базирующейся в Дубае компании Koban Shipping. По данным в сообщении компании от 4 февраля, «Совкомфлот» на тот момент владел 133 судами общим дедвейтом более 11,6 млн т.
6 мая «Совкомфлот» сообщил, что планирует продать часть своих судов. Однако, по словам пресс-секретаря компании Анны Дубик, продать предполагается «возрастной тоннаж», а также суда, эксплуатация которых «не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений». Сообщения британского издания Lloyd's List о планах компании продать треть своих судов из-за санкций Дубик назвала преувеличенными.
После начала военной операции России на Украине «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. 25 апреля в компании сообщили, что из-за введенных ограничений она не может в срок выплатить купон по евробондам. В компании заявили, что ходатайствовали о получении отдельных лицензий на транзакции, которые стали невозможными из-за санкций.
Согласно отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма долговых обязательств компании составляла примерно $2,4 млрд, собственные средства и их эквиваленты — $0,6 млрд.