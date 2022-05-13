Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 12 мая, 16:10
По 31 кг сахара съедают россияне в среднем за год — в 4 раза выше нормы Социальная экономика, 10:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:16
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:15
WSJ сообщила о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций Политика, 10:14
Курс доллара упал ниже ₽63 впервые с февраля 2020 года Инвестиции, 10:12
Эти экономисты предсказали кризис 2008 года. Вот что они говорят сейчас Pro, 10:00
Сервисные центры сообщили о дефиците автомобильных запчастей Бизнес, 09:57
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:52
Курс биткоина после обвала вырос на 13% и поднялся выше $30 тыс. Крипто, 09:50
Когда брендам не стоит обыгрывать тему санкций в маркетинге Pro, 09:46
Более 300 населенных пунктов обесточены в Брянской области из-за погоды Общество, 09:42
Тренер чемпионок России назвал «обезьяной» волейболистку «Уралочки» Спорт, 09:41
Медведев предсказал голод, эпидемии и кризисы из-за санкций против России Политика, 09:32
Глава Skyeng назвал ЕГЭ и сериалы «конкурентами образования» Технологии и медиа, 09:31
Война санкций ,  
0 

WSJ сообщила о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций

Российская компания «Совкомфлот» продала девять танкеров компаниям из ОАЭ и Сингапура, чтобы расплатиться по долгам перед западными банками, пишет WSJ. После 24 февраля санкции против компании ввели США, ЕС и Великобритания
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Компания «Совкомфлот» продала около дюжины судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, так как компания нуждается в средствах, чтобы погасить свои кредиты перед западными банками, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, «Совкомфлот», который является одним из крупнейших в мире операторов танкеров, продал пять танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping. Компания Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, перед которым у российской компании были долги, указывает WSJ. «Совкомфлот» также ведет переговоры о продаже кораблей с другими компаниями, в том числе с China Merchants Group Ltd, говорят собеседники газеты.

РБК направил запрос в «Совкомфлот».

В начале мая британское издание Lloyd's List со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли и четырех представителей финансовой и юридической сфер сообщило, что «Совкомфлот» планирует продать до трети своего флота, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций. Издание писало о планах продать 40 из 121 судна во флоте компании, а также отмечало, что располагает подтверждением продажи восьми судов «Совкомфлота», четыре из которых перешли базирующейся в Дубае компании Koban Shipping. По данным в сообщении компании от 4 февраля, «Совкомфлот» на тот момент владел 133 судами общим дедвейтом более 11,6 млн т.

6 мая «Совкомфлот» сообщил, что планирует продать часть своих судов. Однако, по словам пресс-секретаря компании Анны Дубик, продать предполагается «возрастной тоннаж», а также суда, эксплуатация которых «не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений». Сообщения британского издания Lloyd's List о планах компании продать треть своих судов из-за санкций Дубик назвала преувеличенными.

Попавший под санкции «Совкомфлот» анонсировал продажу части флота
Бизнес
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

После начала военной операции России на Украине «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. 25 апреля в компании сообщили, что из-за введенных ограничений она не может в срок выплатить купон по евробондам. В компании заявили, что ходатайствовали о получении отдельных лицензий на транзакции, которые стали невозможными из-за санкций.

Читайте на РБК Pro
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции

Согласно отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма долговых обязательств компании составляла примерно $2,4 млрд, собственные средства и их эквиваленты — $0,6 млрд.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Артём Кореняко
Совкомфлот санкции
Материалы по теме
Lloyd's List узнал о продаже «Совкомфлотом» трети судов из-за санкций
Бизнес
Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Открытия» и Совкомбанка
Политика
Попавший под санкции «Совкомфлот» анонсировал продажу части флота
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter