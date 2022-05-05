Lloyd's List узнал о продаже «Совкомфлотом» трети судов из-за санкций

Издание утверждает, что один из мировых лидеров в морских перевозках энергоносителей продает танкеры, чтобы погасить имеющиеся западные кредиты

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская компания «Совкомфлот», являющаяся одним из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок, планирует продать до трети своего флота, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций. Об этом сообщило британское издание Lloyd's List со ссылкой на высокопоставленного представителя отрасли и четырех представителей финансовой и юридической сфер.

«Как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются [на предмет продажи] с покупателями из Дубая и Китая», — пишет издание, отмечая, что «российская компания действует быстро».

В пресс-службе «Совкомфлота» отказались от комментариев.

Согласно условиям введенных Великобританией и ЕС санкций, западным банкам был предоставлен так называемый льготный период для прекращения действия договоров и контрактов с российскими компаниями. Обе юрисдикции установили крайний срок для этого на 15 мая. До этого дня банки могут получать выплаты по кредитам от российских компаний и погасить их. «Это побуждает «Совкомфлот» продать значительную часть своего флота в кратчайшие сроки любому желающему», — делает вывод издание.

Lloyd's List заявляет, что редакция располагает подтверждением продажи восьми судов «Совкомфлота», четыре из которых перешли базирующейся в Дубае компании Koban Shipping. «Однако известно, что китайские предприниматели также покупают суда, и несколько таких сделок близятся к завершению», — пишет издание.

Четыре не связанных друг с другом, но причастных к сделкам источника в юридической и финансовой сферах сообщили изданию, что продажа судов идет «единым блоком».

Читайте на РБК Pro Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР Статьи Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи

Lloyd's List заявляет, что не знает размера долга «Совкомфлота» в западных банках, однако отмечает, что, согласно данным последней доступной редакции консолидированной отчетности компании, общая задолженность по краткосрочным и долгосрочным банковским кредитам может составлять у перевозчика $2,1 млрд.

«Процесс [продажи судов и возврата заемных средств] ведется «искренне и очень профессионально», что свидетельствует о том, что высшее руководство «Совкомфлота» стремится поддерживать отношения с финансистами и фрахтователями. <...> Высокопоставленные банкиры исходят из того, что руководство [«Совкомфлота»] пытается обеспечить его возможное возвращение на международный рынок, когда санкции в итоге будут сняты», — пишет издание, цитируя неназванный источник.

Lloyd's List отмечает, что 25 апреля компания опубликовала сообщение о проблемах с выплатами по выпускам еврооблигаций на общую сумму $928 млн со сроками погашения в 2023 и 2028 годах, что говорит о намерении выполнить финансовые обязательства, несмотря на санкционные ограничения.

Многие страны мира с конца февраля начали вводить или расширять санкции против России. Под ограничения попали сотни российских компаний, банков, перевозчиков, в списки были включены бизнесмены, чиновники, парламентарии и члены их семей. ЕС и Великобритания в рамках санкций запретили входить в свои порты судам из России. Как ожидается, в ближайшие дни Евросоюз может принять новый, уже шестой пакет санкций.

7 апреля стало известно, что компания Shell из-за санкционных рисков приостановила эксплуатацию двух судов для перевозки СПГ, арендованных у «Совкомфлота». Танкеры Barents и Timmerman в основном используются для транспортировки СПГ в Азии и не находятся под прямыми санкциями. Тем не менее Shell решила не использовать суда из предосторожности. По данным Bloomberg, корабли уже несколько недель стоят на якоре у берегов Сингапура.

Группа компаний «Совкомфлот» называет себя одним из лидеров в морской транспортировке энергоносителей: сжиженного газа, нефти и производных. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 134 судна общим дедвейтом свыше 11,7 млн т.

На сайте компании говорится, что «Совкомфлот» является крупнейшим оператором флота ледового класса, свыше 80 судов предназначены для работы в сложных климатических условиях. Компания участвует в обслуживании крупных индустриальных проектов в России и за рубежом — это «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.