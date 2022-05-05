Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Работодатель «взял паузу». Как топ-менеджеру такой компании искать работу Pro, 09:04
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:00
«Ситимобил» завершил передачу активов владельцу «Таксовичкоф» Бизнес, 09:00
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 13 мая Общество, 09:00
Набор оборотных: какую поддержку получат промышленные предприятия Дискуссионный клуб, 09:00
Премьер Японии назвал санкции России «абсолютно неприемлемыми» Политика, 08:40
Покупатель российских агентств Publicis оценил перспективы RuTube Технологии и медиа, 08:31
Прокуратура заинтересовалась данными об отказе поставщиков снизить цены Бизнес, 08:28
NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России Политика, 08:18
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 08:09
Минпромторг поддержал идею металлургов ограничить их налоговые платежи Бизнес, 08:00
Посетивший Киев конгрессмен США рассказал о просьбе Зеленского Политика, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:23
В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины Политика, 07:22
Война санкций ,  
0 

Премьер Японии назвал санкции России «абсолютно неприемлемыми»

Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Ответственность за состояние отношений России и Японии полностью лежит на Москве, и на этом фоне решение объявить санкции против Токио «абсолютно неприемлемо», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит телеканал NHK.

«Именно Россия прибегла к военным средствам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо», — сказал Кисида.

Говоря о возможном введении новых санкций против России, премьер отметил, что Япония будет принимать соответствующее решение в сотрудничестве с международным сообществом, в частности со странами G7.

Япония впервые за 19 лет назвала Курилы «незаконно оккупированными»
Политика
Фото:Екатерина Аристархова / РИА Новости

Так Кисида отреагировал на новые российские санкции. Накануне, 4 мая, Россия запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе самому премьер-министру, генсекретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министру иностранных дел Ёсимасе Хаяси, главе Минфина Сюнъити Судзуки и другим. Под ограничения также попали члены обеих палат японского парламента, глава ассоциации по выработке политики в отношении проблемы северных территорий (так Токио называет Южные Курилы) Мамору Морохоси и руководители крупных СМИ: газеты Sankei, медиахолдингов Yomiuri Group и Nikkei и других.

Эти меры приняты в ответ на «беспрецедентную антироссийскую кампанию», заявили в российском МИДе. Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попало высшее руководство страны, в частности президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, ряд бизнесменов и глав компаний. Санкции также действуют в отношении Центробанка и десятков российских предприятий.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Материалы к статье
Теги
Япония Фумио Кисида санкции
Материалы по теме
Кремль ответил на заявление Японии об «оккупированных» Курилах
Политика
Власти Японии с 19 апреля запретят импорт российских древесины и алкоголя
Политика
Япония составила список труднозаменимых российских ресурсов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter