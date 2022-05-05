Премьер Японии назвал санкции России «абсолютно неприемлемыми»

Фумио Кисида (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Ответственность за состояние отношений России и Японии полностью лежит на Москве, и на этом фоне решение объявить санкции против Токио «абсолютно неприемлемо», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит телеканал NHK.

«Именно Россия прибегла к военным средствам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо», — сказал Кисида.

Говоря о возможном введении новых санкций против России, премьер отметил, что Япония будет принимать соответствующее решение в сотрудничестве с международным сообществом, в частности со странами G7.

Так Кисида отреагировал на новые российские санкции. Накануне, 4 мая, Россия запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе самому премьер-министру, генсекретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министру иностранных дел Ёсимасе Хаяси, главе Минфина Сюнъити Судзуки и другим. Под ограничения также попали члены обеих палат японского парламента, глава ассоциации по выработке политики в отношении проблемы северных территорий (так Токио называет Южные Курилы) Мамору Морохоси и руководители крупных СМИ: газеты Sankei, медиахолдингов Yomiuri Group и Nikkei и других.

Эти меры приняты в ответ на «беспрецедентную антироссийскую кампанию», заявили в российском МИДе. Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попало высшее руководство страны, в частности президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, ряд бизнесменов и глав компаний. Санкции также действуют в отношении Центробанка и десятков российских предприятий.