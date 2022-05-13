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Военная операция на Украине ,  
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Постпред России допустил, что «спецоперация возможно не идет так быстро»

Постпред Чижов: спецоперация на Украине идет не так быстро, но по графику
Российские силы действуют на Украине «по графику», несмотря на то, что некоторым хотелось бы более быстрых темпов, заявил Чижов. Он считает, что по Украине «прошлись бы паровым катком», если бы Москва брала пример с Вашингтона
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская военная спецоперация на Украине, возможно, идет не так быстро, но в соответствии с графиком, при этом «захват территорий» страны в планы Москвы не входит, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью SkyNews.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция идет по графику, она возможно проходит не так быстро, как хотелось бы некоторым людям в России, она продолжается с определенной скоростью», — сказал Чижов.

Он добавил, что Москва внимательно относится к защите гражданского населения, российских войск и подразделений Луганской и Донецкой народных республик. Чижов утверждает, что «если бы российская армия следовала примеру Соединенных Штатов и других западных стран, мы бы уже несколько раз мы прошлись бы паровым катком по Украине».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Два месяца назад, 13 марта, глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что спецоперация идет «не так быстро, как хотелось бы». Он объяснил такие темпы тем, что «нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей». По его словам, они оборудуют позиции для ведения огня в жилых домах, школах и детских садах, но военные России движутся «шаг за шагом» к назначенной цели. Тогда же, в середине марта, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что «все идет по плану».

В начале мая «затянувшейся» спецоперацию назвал белорусский президент Александр Лукашенко, отметив при этом, что эта оценка является его личным ощущением. «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю», — пояснил он. В Кремле прокомментировали слова Лукашенко фразой «операция идет по плану».

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Лавров назвал целью спецоперации безопасность востока Украины и России
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Сергей Лавров

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Путин обосновал свое решение стремлением провести «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, утверждая, что официальный Киев подвергал мирных жителей Донбасса издевательствам и вел политику «геноцида». В тот же день представитель президента Дмитрий Песков уточнил, что сроки действий российских сил будут определяться «результативностью и сообразностью».

Москва не раз заявляла, что цели спецоперации выполняются по плану, ее задачи решаются успешно. В апреле президент России сказал, что российские войска могли бы продвигаться быстрее, но это зависит от интенсивности боевых действий, которая связана с потерями. Москва намерена достичь всех целей, минимизируя потери, и будет действовать «ритмично, спокойно», отметил тогда Путин.
 

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