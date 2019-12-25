Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,29 61,51 EUR Нал. 69,03 68,23 USD Бирж. 61,84 -0,13 EUR Бирж. 68,53 -0,09 USD ЦБ. 62,17 -0,08 EUR ЦБ. 68,91 -0,09 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 7250,10 -102,50 IMOEX 3030,55 -0,00% RTSI 1543,88 +0,22% Brent 67,35 +0,31% DJIA 28515,45 -0,13% Nasdaq 8952,88 +0,08%
С чувством пакта
Лента новостей
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды 09:46, Общество В Красноярске осудили вербовавшего студентов члена ячейки террористов 09:36, Общество В Красноярском крае Ми-8 с пассажирами на борту опрокинулся на бок 09:34, Общество Первый прошедший Крымский мост поезд прибыл в Севастополь 09:32, Общество Девушка выжила после падения под поезд в московском метро 09:24, Общество Исландия на трейлерах или уикенд в Париже: куда попасть в новом году 09:19, РБК и OPPO Назарбаев назвал первые впечатления от знакомства с Путиным 09:12, Политика Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России 09:05, Бизнес Как помочь новому сотруднику адаптироваться в компании 09:05, PRO «Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год 09:01, Общество «Норникель», Uber, нефть: за какими котировками следить сегодня 09:00, Quote Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва 08:56, Общество ФХР объявила состав хоккейной сборной России на молодежный чемпионат мира 08:54, Спорт Какой цвет не дает злиться. Тест 08:50, РБК Стиль и LG OLED Власти Москвы определили площадки для новогодних салютов 08:50, Общество РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках 08:42, Общество Против исполняющего обязанности прокурора Норильска завели дело 08:39, Общество СМИ узнали о подорожании всех моделей Lada с нового года 08:23, Бизнес 5 новых сверхстатусных клубов 08:20, РБК и Reef Residence Нурмагомедов поддержал участие россиян в Олимпиаде вопреки санкциям WADA 08:17, Спорт На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов 08:11, Общество Что будет происходить на рынке офисной недвижимости в 2020 году 08:05, PRO Аналитики Korn Ferry предрекли кризис искусственного интеллекта 08:00, PRO Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя 07:53, Общество Американец ограбил банк и разбросал деньги с поздравлениями с Рождеством 07:49, Общество В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров 07:46, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:40, Общество Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест 07:40, РБК и Билайн
Газета
С чувством пакта
Газета № 210 (3168) (2512) Политика,
0
С чувством пакта
За что Владимир Путин критикует резолюцию Европарламента о причинах и итогах Второй мировой войны
Президент России в очередной раз назвал полным бредом принятую Европарламентом к 80-летию Второй мировой войны резолюцию. РБК разобрался, что написано в документе и чем недоволен Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что говорится в резолюции Европарламента

Резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны, Европарламент принял 19 сентября. Среди ее соавторов — представители четырех крупнейших фракций Европарламента, в том числе бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. За принятие резолюции проголосовали 535 депутатов, против — 66.

В резолюции утверждается, что:

  • Вторая мировая война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния».
  • Нацистские и коммунистические режимы «осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации», а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в «беспрецедентном историческом масштабе». Авторы резолюции, в частности, осуждают холокост, за которым стоял нацистский режим.
  • Институты Евросоюза и страны — участницы объединения должны «дать однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим».
  • Евросоюз и его участники должны осудить пропаганду таких «тоталитарных идеологий, как нацизм и сталинизм».
  • «Исторический ревизионизм и восхваление нацистских коллаборационистов в некоторых странах ЕС» должны быть подвергнуты осуждению. Авторы резолюции «глубоко озабочены ростом приятия радикальных идеологий и возвращением к проявлениям фашизма, расизма, ксенофобии и других форм нетолерантности в Европейском союзе».
  • 23 августа должно стать Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Анализ ущерба, который причинила деятельность тоталитарных режимов, требуется включить в школьную программу, а протоколы заседаний Нюрнбергского процесса должны быть переведены на все языки ЕС. Молодые люди в Европе должны осознавать опасности, которые угрожают современной демократии.
  • День казни одного из организаторов движения сопротивления в Освенциме — Витольда Пилецкого, застреленного в тюрьме 25 мая 1948 года по приговору просоветского режима Польши, должен стать Международным днем героев борьбы против тоталитаризма.
  • ЕС и его страны-участницы должны осудить любые формы отрицания холокоста, включая оправдание или занижение масштабности действий нацистов и тех, кто им помогал.
  • Вступив в Евросоюз и НАТО, страны Восточной Европы стали частью «европейской семьи свободных демократических государств» и продемонстрировали успех в социально-экономическом развитии.
  • «Россия остается главной жертвой коммунистического тоталитаризма, и процесс ее становления как демократического государства будет сталкиваться с препятствиями до тех пор, пока ее правительство, политические элиты и средства пропаганды продолжают обелять преступления коммунистов и прославлять советский тоталитарный режим».
  • Авторы резолюции выражают обеспокоенность в связи с использованием в публичном пространстве нацистской и коммунистической символики.
  • «Трагическое прошлое Европы» должно вдохновить страны в борьбе за строительство более справедливых и открытых обществ.
  • Авторы резолюции выражают «глубокое уважение каждой жертве тоталитарных режимов» и просят институты Евросоюза приложить все силы, чтобы преступления тоталитарных режимов и нарушения прав человека не были забыты и не совершались впредь. В резолюции говорится, что следует осуждать тоталитарные действия любых властей, каких бы идеологических взглядов они ни придерживались.

Что вызвало негодование президента России

  • Резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, возмутился Владимир Путин 11 декабря на заседании оргкомитета «Победа» (занимается организацией празднований по случаю предстоящей в 2020 году 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны). Делать этого нельзя, по словам российского президента, так как «надо вспомнить, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941 году». В обоих случаях это была гитлеровская Германия.
  • Не считает возможным Путин и приравнивать тоталитаризм к нацизму. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — продолжил Путин на пресс-конференции 19 декабря.
  • Войну спровоцировал не пакт Молотова — Риббентропа, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года (Мюнхенское соглашение о передаче чехословацкой Судетской области Германии было подписано Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. — РБК), настаивает Путин. Об этом он говорил как на пресс-конференции, так и в ходе неформального саммита СНГ 20 декабря, когда в течение часа читал выдержки из исторических документов лидерам стран СНГ.
  • Пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны, напомнил Путин лидерам СНГ. Были также подписаны декларация о неприменении силы между Германией и Польшей 1934 года, англо‑германское морское соглашение 1935 года, затем совместная англо‑германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, франко‑германская декларация 1938 года, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом 1939 года, договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.
  • Комментируя требования европейских депутатов к России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад, Путин ответил, что никогда с российской стороны «ничего подобного не говорили, что кто‑то является из этих перечисленных стран зачинщиком».

Как резолюция осложнила отношения с Польшей

  • Отдельное внимание Путин уделил позиции польских властей перед началом Второй мировой. Тогдашнее руководство европейских стран, в том числе и Польши, «бросило свой народ под колесницу германской нацистской военной машины», сказал Путин 20 декабря. Через четыре дня российский президент на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал работавшего в Германии посла Польши Юзефа Липски «сволочью» и «антисемитской свиньей» за то, что тот «полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях». Он также объяснил, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году после немецких и ко времени их появления «польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами», так что «ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле».
  • Польский Институт национальной памяти на это ответил, что нападение на Польшу Германия координировала с Советским Союзом, а в результате совместных действий с Гитлером СССР захватил более половины довоенной территории Польской Республики. «Оба тоталитарных оккупанта немедленно приступили к уничтожению людей и государственных структур», — говорится в заявлении института.
  • МИД Польши заявил также, что российские власти ссылаются на «пропагандистские послания времен сталинского тоталитаризма», которые осудил один из руководителей СССР — Никита Хрущев.
Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: Европарламент , резолюция , Владимир Путин , Вторая мировая война
Материалы по теме
Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских коллег Политика
Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter