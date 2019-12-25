С чувством пакта

За что Владимир Путин критикует резолюцию Европарламента о причинах и итогах Второй мировой войны

Президент России в очередной раз назвал полным бредом принятую Европарламентом к 80-летию Второй мировой войны резолюцию. РБК разобрался, что написано в документе и чем недоволен Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что говорится в резолюции Европарламента

Резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны, Европарламент принял 19 сентября. Среди ее соавторов — представители четырех крупнейших фракций Европарламента, в том числе бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. За принятие резолюции проголосовали 535 депутатов, против — 66.

В резолюции утверждается, что:

Вторая мировая война началась «непосредственно в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния».

Нацистские и коммунистические режимы «осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации», а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в «беспрецедентном историческом масштабе». Авторы резолюции, в частности, осуждают холокост, за которым стоял нацистский режим.

Институты Евросоюза и страны — участницы объединения должны «дать однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим».

Евросоюз и его участники должны осудить пропаганду таких «тоталитарных идеологий, как нацизм и сталинизм».

«Исторический ревизионизм и восхваление нацистских коллаборационистов в некоторых странах ЕС» должны быть подвергнуты осуждению. Авторы резолюции «глубоко озабочены ростом приятия радикальных идеологий и возвращением к проявлениям фашизма, расизма, ксенофобии и других форм нетолерантности в Европейском союзе».

23 августа должно стать Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Анализ ущерба, который причинила деятельность тоталитарных режимов, требуется включить в школьную программу, а протоколы заседаний Нюрнбергского процесса должны быть переведены на все языки ЕС. Молодые люди в Европе должны осознавать опасности, которые угрожают современной демократии.

День казни одного из организаторов движения сопротивления в Освенциме — Витольда Пилецкого, застреленного в тюрьме 25 мая 1948 года по приговору просоветского режима Польши, должен стать Международным днем героев борьбы против тоталитаризма.

ЕС и его страны-участницы должны осудить любые формы отрицания холокоста, включая оправдание или занижение масштабности действий нацистов и тех, кто им помогал.

Вступив в Евросоюз и НАТО, страны Восточной Европы стали частью «европейской семьи свободных демократических государств» и продемонстрировали успех в социально-экономическом развитии.

«Россия остается главной жертвой коммунистического тоталитаризма, и процесс ее становления как демократического государства будет сталкиваться с препятствиями до тех пор, пока ее правительство, политические элиты и средства пропаганды продолжают обелять преступления коммунистов и прославлять советский тоталитарный режим».

Авторы резолюции выражают обеспокоенность в связи с использованием в публичном пространстве нацистской и коммунистической символики.

«Трагическое прошлое Европы» должно вдохновить страны в борьбе за строительство более справедливых и открытых обществ.

Авторы резолюции выражают «глубокое уважение каждой жертве тоталитарных режимов» и просят институты Евросоюза приложить все силы, чтобы преступления тоталитарных режимов и нарушения прав человека не были забыты и не совершались впредь. В резолюции говорится, что следует осуждать тоталитарные действия любых властей, каких бы идеологических взглядов они ни придерживались.

Что вызвало негодование президента России

Резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, возмутился Владимир Путин 11 декабря на заседании оргкомитета «Победа» (занимается организацией празднований по случаю предстоящей в 2020 году 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны). Делать этого нельзя, по словам российского президента, так как «надо вспомнить, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941 году». В обоих случаях это была гитлеровская Германия.

Не считает возможным Путин и приравнивать тоталитаризм к нацизму. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — продолжил Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Войну спровоцировал не пакт Молотова — Риббентропа, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года (Мюнхенское соглашение о передаче чехословацкой Судетской области Германии было подписано Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. — РБК), настаивает Путин. Об этом он говорил как на пресс-конференции, так и в ходе неформального саммита СНГ 20 декабря, когда в течение часа читал выдержки из исторических документов лидерам стран СНГ.

Пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны, напомнил Путин лидерам СНГ. Были также подписаны декларация о неприменении силы между Германией и Польшей 1934 года, англо‑германское морское соглашение 1935 года, затем совместная англо‑германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, франко‑германская декларация 1938 года, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом 1939 года, договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.

Комментируя требования европейских депутатов к России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад, Путин ответил, что никогда с российской стороны «ничего подобного не говорили, что кто‑то является из этих перечисленных стран зачинщиком».

Как резолюция осложнила отношения с Польшей