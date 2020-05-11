В китайском Ухане за сутки выявили пять новых случаев заражения COVID-19

В китайском городе Ухань, откуда в прошлом году началось распространение коронавируса, за последние сутки зафиксировали пять подтвержденных случав заражения COVID-19, сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

После 4 апреля в Ухане не сообщалось о новых случаях заболевания COVID-19. 26 апреля местные власти заявили, что в городе не осталось пациентов с коронавирусом, последний был выписан 24 апреля.

10 мая в Ухане подтвердили один новый случай заболевания. Таким образом, сейчас в городе коронавирусом болеют шесть человек.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 134 случая заражения (из них 50 339 — в Ухане), 63 616 человек выздоровели, 4 512 умерли.

В целом в Китае за минувшие сутки выявили 17 новых заразившихся коронавирусом. Из них семь случаев — завозные, остальные десять — локальные (в провинциях Хубэй, Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин). За сутки летальных исходов от COVID-19 в КНР не зафиксировали.