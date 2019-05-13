В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в связи с поступлением от судей Окружного административного суда Киева жалобы на давление со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Нацбанка и Минюста

Петр Порошенко (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Генеральная прокуратура Украины внесла Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о начале досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса («Вмешательство в деятельность судебных органов»). Решение об этом было принято на основании рассмотрения заявления судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), пожаловавшихся на давление со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Минюста и Нацбанка, говорится в сообщении пресс-службы суда.

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года. Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка. В преддверии второго тура президентских выборов Порошенко назвал решение ОАСК частью плана бизнесмена Игоря Коломойского по возвращению себе Приватбанка, полностью реализовать который олигарх намерен в случае победы на выборах Владимира Зеленского (победил во втором туре, набрав более 73% голосов).

«Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность», — говорится в сообщении.

В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ОАСК, говорится, что по результатам начатого досудебного расследования виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.