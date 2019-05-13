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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в связи с поступлением от судей Окружного административного суда Киева жалобы на давление со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Нацбанка и Минюста
Петр Порошенко (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Генеральная прокуратура Украины внесла Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о начале досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса («Вмешательство в деятельность судебных органов»). Решение об этом было принято на основании рассмотрения заявления судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), пожаловавшихся на давление со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Минюста и Нацбанка, говорится в сообщении пресс-службы суда.

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года. Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка. В преддверии второго тура президентских выборов Порошенко назвал решение ОАСК частью плана бизнесмена Игоря Коломойского по возвращению себе Приватбанка, полностью реализовать который олигарх намерен в случае победы на выборах Владимира Зеленского (победил во втором туре, набрав более 73% голосов).

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«Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность», — говорится в сообщении.

В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ОАСК, говорится, что по результатам начатого досудебного расследования виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

За вмешательство в работу судьи (ч. 2 ст. 376 УК Украины) виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет, аресту на срок до шести месяцев либо лишению права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года, его продали государству за символическую сумму в одну гривну. До этого основным владельцем банка был Коломойский (его доля составляла 41,6% акций). Другим крупным акционером являлся Геннадий Боголюбов, доля которого составляла 33,2%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Петр Порошенко, Генпрокуратура Украины
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