Politico: ЕК подаст в суд на Германию, если она не отменит налог на экспорт газа

Politico узнала о плане ЕК подать в суд на Германию из-за налога на газ

Принятый в Германии в 2022 году закон облагает налогом экспорт газа с территории ФРГ. В ЕК пригрозили судом, поскольку этот налог якобы мотивирует европейские страны покупать более дешевые российские энергоресурсы

Фото: Stefan Sauer / DPA / Picture-alliance / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) может подать в суд на Германию, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому экспорт немецкого газа облагается налогом, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК.

По его словам, принятый в 2022 году закон наносит ущерб соседним с Германией странам (их источник не называет), которые стремятся снизить зависимость от энергоресурсов из России: эти страны полагают, что высокие налоги способствуют росту цен, что мотивирует их покупать более дешевые российские энергоресурсы.

«Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка», — заявил собеседник Politico. Он добавил, что, если Германия не отменит налог или не уменьшит его, судебный иск может подан «в течение следующих нескольких месяцев».

В свою очередь, представитель министерства экономики Германии заявил изданию, что немецкий налог не подразумевает дискриминацию и взимается одинаковым образом со всех стран. Он подчеркнул, что налог не ограничивает торговлю в ЕС, поэтому переход к российскому газу не является оправданным.

Германия начала отказываться от российских энергоресурсов после начала конфликта на Украине. До начала конфликта доля российского газа на рынке Германии оценивалась в 40%. Глава Минэкономики страны Роберт Хабек прогнозировал независимость от импорта российского угля к осени, нефти — к концу 2022 года, газа — к лету 2024-го (с сохранением доли поставок из России на уровне 10%). Однако уже в марте 2023-го канцлер страны Олаф Шольц сообщил, что ФРГ обеспечила себе независимость от поставок от поставок российских энергоресурсов.

В целом доля поставок из России в Евросоюз трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году сократилась до 13%, следует из подсчетов аналитиков S&P Global Commodity Insights. По их данным, спрос на газ в Европе за 2023 год должен был снизиться на 7%.

В Кремле заявляли, что отказ от российских энергоресурсов негативно повлияет на энергобалансы континента и станет причиной изменений на мировых рынках, при этом Европе придется тяжелее, чем США. Москва подчеркивала, что ответственно выполняет все свои обязательства по поставкам газа в европейские страны.