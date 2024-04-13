Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете российского гимна в Чечне

Минкульт Чечни ранее опубликовал рекомендации по ограничению темпа музыки — от 80 до 116 ударов в минуту. Темп гимна России — 76 ударов. Кадыров подчеркнул, что гимн никто не запрещал, а заявления оппозиционных СМИ назвал маразмом

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Журналисты оппозиционных СМИ распространяют ложную информацию о якобы запрете российского гимна в Чечне из-за новых рекомендаций чеченского Минкульта в отношении темпа музыкальных произведений, заявил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Минкульт Чечни 6 апреля опубликовал рекомендации по ограничению в отношении темпа музыки — от 80 до 116 ударов в минуту. Таким образом, оказались отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения. Для сравнения, темп российского гимна — 76 ударов в минуту.

По словам Кадырова, журналисты «желтой и либеральной прессы», которые распространили не соответствующую действительности информацию о запрете российского гимна на территории республики, «зачастую не дружат с головой», а их «маразм крепчает с каждым днем». Он подчеркнул, что экспертный совет Минкульта Чечни лишь рекомендовал придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в чеченской музыкальной культуре, а не запрещал исполнять определенную музыку.

«Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей и т.п.), которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность», — подчеркнул глава Чечни.

Чеченский Минкульт объяснял свои рекомендации относительно темпа музыкальных произведений необходимостью соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений.

К медленным музыкальным темпам, например, относится адажио (48–56 ударов метронома), к быстрым — аллегро (120–140).