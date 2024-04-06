В Чечне ввели ограничения на быструю и медленную музыку
В Чечне решили ввести ограничение в отношении темпа музыкальных произведений — от 80 до 116 ударов в минуту, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на минкульт республики. Таким образом, оказались отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения.
«Сегодня под руководством [главы минкульта] Мусы Дадаева прошло расширенное совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики, в ходе которого он озвучил окончательное решение, согласованное с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что ведется работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму, исполняемых произведений.
К медленным музыкальным темпам, например, относится адажио (48-56 ударов метронома), к быстрым — аллегро (120-140).
Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций
Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение
Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства
Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса
В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео
Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона
Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris
На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?