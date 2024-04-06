 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Чечне ввели ограничения на быструю и медленную музыку

Музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне должны иметь темп от 80 до 116 ударов в минуту, то есть не быть ни медленными, ни быстрыми

В Чечне решили ввести ограничение в отношении темпа музыкальных произведений — от 80 до 116 ударов в минуту, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на минкульт республики. Таким образом, оказались отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения.

«Сегодня под руководством [главы минкульта] Мусы Дадаева прошло расширенное совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики, в ходе которого он озвучил окончательное решение, согласованное с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ведется работа по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму, исполняемых произведений.

Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни
Политика
Хадижат Кадырова

К медленным музыкальным темпам, например, относится адажио (48-56 ударов метронома), к быстрым — аллегро (120-140).

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Теги
Чечня музыка
Материалы по теме
Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города
Общество
Путин победил на выборах в Чечне с 98,99% после обработки всех протоколов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Reuters узнал об отказе Tesla от «мечты Маска» Технологии и медиа, 05:05
Bloomberg узнал о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО Политика, 04:53
В Орске предупредили о скором подтоплении всех домов у прорыва дамбы Общество, 04:15
Картаполов объяснил, что делать в случае получения двух повесток Политика, 04:02
В Чечне ввели ограничения на быструю и медленную музыку Общество, 03:52
FT узнала детали обвинения экс-разведчика в Австрии в шпионаже для России Политика, 03:31
Лукашенко подписал закон о рассылке повесток в военкомат по СМС Политика, 03:18
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Зимбабве заменит национальную валюту для борьбы с инфляцией Экономика, 02:39
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана Политика, 02:22
МЧС привлекло больше людей для работ на месте прорыва дамбы в Орске Общество, 02:10
Премьер Украины предложил запретить полеты туристов из России в небе ЕС Политика, 01:53
В Нью-Джерси зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,0 Общество, 01:41
Министр заявил о недопустимой риторике после слов главы ОКР о теннисистах Спорт, 01:17
Кадыров сообщил о вступлении 3 тыс. бывших вагнеровцев в «Ахмат» Политика, 01:16