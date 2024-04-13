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Как британские парламентарии оказались жертвами интернет-шантажистов

Через мессенджер их провоцировали на пересылку откровенных фотографий
Британские парламентарии и журналисты оказались жертвами интернет-шантажистов
Британская полиция ведет расследование в связи с тем, что несколько членов палаты общин стали жертвами интернет-фишинга с целью последующего шантажа. Телефонные номера некоторых из них дал мошенникам депутат Уильям Рэгг
Вид на здание&nbsp;Парламента в Лондоне
Вид на здание Парламента в Лондоне (Фото: Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Как члены британского парламента столкнулись с попытками шантажа

Минимум 20 человек, причастных к работе британского парламента — сотрудники аппарата, депутаты и журналисты, — с осени прошлого года до марта нынешнего получали в WhatsApp странные сообщения с незнакомых номеров. В зависимости от сексуальной ориентации получателей (все они были мужчинами) отправитель представлялся либо Аби, либо Чарли, либо Шарлоттой и в каждом случае приводил точную информацию, где получатель обычно проводит свободное время. Далее общение шло по одной и той же схеме: сперва отправитель утверждал, что с получателем сообщений они знакомы и даже флиртовали на каком-то политическом мероприятии или в баре в Вестминстере, затем смущался из-за того, что его не вспомнили, а потом в некоторых случаях без всякого повода присылал откровенные фотографии.

В числе тех, кто получил такие сообщения, оказались три члена палаты общин, в том числе действующий министр правительства, два политических журналиста, телеведущий и несколько партийных работников.

Издание Politico, которое в начале апреля сообщило об этом, подробно рассказывает историю сотрудника аппарата Лейбористской партии, который, в отличие от многих других, относительно долго продолжал общение. Ему написала «Шарлотта», с которой он будто бы общался на одной из партийных конференций: «Давно не общались! Как дела? Все еще один?» Затем «Шарлотта» рассказала, что они на конференции обсуждали работу с профсоюзами и что получатель сообщений даже убедил ее вступить в профсоюз. Мужчина сначала был не уверен, что они реально общались, но потом допустил, что встреча была вполне вероятной. Разговор быстро перешел в интимную плоскость — «Шарлотта» прислала мужчине несколько откровенных изображений, он сделал так же. Он предложил ей встретиться, на что она ответила, что занята. Когда у мужчины возникли подозрения, он попытался дозвониться «Шарлотте» (безуспешно), а затем попросил ссылку на ее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, в России признана экстремистской и запрещена), который она не предоставила. Несмотря на это, они продолжили общаться — мужчина снова предложил встретиться в пабе. «Шарлотта» согласилась, но не пришла.

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Мужчине не приходило никаких угроз или требований, но этот опыт его потряс — по его словам, разговор был очень убедителен, в нем было много конкретной информации, да и сама «Шарлотта» выражалась сообразно 20-летней девушке. «Это звучит так очевидно, но не отправляйте фотографии тому, кого вы не знаете и кому не доверяете, особенно если вы находитесь в политически уязвимом положении, например работаете на члена парламента, — приводит его вывод Politico. — Если разговор быстро перерастает в секстинг, это определенно тревожный сигнал».

Политический корреспондент BBC Генри Зеффман на прошедшей неделе поведал похожую историю. Ему пришло сообщение от «Чарли», после непродолжительного общения он заподозрил неладное и заблокировал отправителя.

По оценке экспертов в области кибербезопасности, эти послания были частью предпринятой интернет-мошенниками фишинговой атаки высокоперсонализированной формы, ориентированной на получение компрометирующей информации о жертве. «Целью, скорее всего, было просто получить непристойные изображения жертв, чтобы потом шантажировать их», — приводит Politico слова Доминика Войчака, главы Института кибербезопасности в Ливерпульском университете. Но, по оценке эксперта, на изощренную и продуманную атаку такая рассылка не похожа: то, что нескольким людям написали с одного номера, говорит о лени или слабой профессиональной подготовленности злоумышленников.

Сейчас все эти случаи расследует полиция.

Откуда мошенники взяли номера

В начале апреля выяснилось, что некоторые номера были получены мошенниками от Уильяма Рэгга, депутата от Консервативной партии, вице-председателя парламентского «Комитета 1922» (группы депутатов-заднескамеечников от Консервативной партии). На страницах The Times он рассказал, что передал личные номера некоторых своих коллег мужчине, с которым познакомился в приложении для свиданий Grindr и которому затем отправил свои интимные фотографии. Владельцы переданных им номеров впоследствии получили сообщения от «Аби» и «Чарли».

«У них был на меня компромат. Они бы не оставили меня в покое. Они спрашивали про людей. Я дал им несколько номеров, не все. Я говорил им остановиться. Они манипулировали мной, и сейчас я причинил вред другим людям, — сказал политик The Times. — <…> Своей слабостью я причинил боль. Я был напуган. Я огорчен. Мне очень жаль, что моя слабость причинила боль другим людям».

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После скандала Рэгг ушел с поста вице-председателя «Комитета 1922» и теперь заседает в парламенте не как член Консервативной партии, а как независимый депутат.

The Guardian также выяснила, что Служба столичной полиции еще в октябре и ноябре прошлого года получила жалобы от двух жертв этого фишинга и начала расследование. Тогда информации было гораздо меньше, чем сейчас. «Ничто не указывало, что эти инциденты были частью более широкой схемы правонарушений, которая потребовала бы какого-либо предупреждения парламентариев и персонала, — приводит издание заявление службы. — Масштаб и скоординированный характер этого дела стали очевидными после получения ряда дополнительных обвинений, вызванных недавними сообщениями в СМИ». В службе отметили, что продолжат расследование.

Как на скандал отреагировали в парламенте

Мнения британских политиков насчет этой истории разделились. На защиту Рэгга встал канцлер казначейства Джереми Хант — он назвал извинения политика «смелыми и откровенными» и подчеркнул, что эта ситуация — урок для всех членов парламента, что «им надо быть очень осторожными в вопросах кибербезопасности».

С аналогичным посылом выступил и премьер-министр Риши Сунак: по его оценке, Рэгг правильно сделал, что извинился, но «это хорошее напоминание всем, особенно людям, участвующим в общественной жизни, о том, что, очевидно, следует быть осторожными с нежелательными сообщениями, которые они получают». Премьер не считает, что инцидент символизирует кризис лидерства в Консервативной партии. «Как мы видим, во всем мире существует множество плохих игроков, которые пытаются нанести ущерб нашим демократическим процессам», — отметил Сунак (цитата по The Independent).

Оппозиция смотрит на ситуацию иначе. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, который до этого возглавлял партию Brexit и Партию независимости Соединенного Королевства, заявил, что Рэгг никакая не жертва, он продемонстрировал «поразительную недальновидность», отправив свои фотографии незнакомцу, а слив телефонных номеров подрывает доверие парламентариев друг к другу и вызывает серьезные опасения относительно национальной безопасности.

«Нам следует задуматься о последствиях того, что депутаты выдают шантажистам конфиденциальные номера телефонов», — написал Фарадж в The Telegraph. Он настаивает, чтобы было проведено расследование в отношении Рэгга: «Такое расследование позволит выяснить, нет ли в парламенте еще подобных Рэггов, которых компрометировали таким же образом. От этого может зависеть безопасность страны».

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Великобритания парламент Палата общин скандал компромат информационная безопасность фишинг
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