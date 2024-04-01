Прокуратура ЕС взялась за расследование скандала вокруг фон дер Ляйен

Европейская прокуратура (EPPO) занялась расследованием в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса. Ранее дело вели бельгийские прокуроры

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза (EPPO). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя бельгийского ведомства. До сих пор по этому делу еще не были выдвинуты обвинения.

В апреле 2023 года сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм Фредерик Бальдан обратился в суд первой инстанции города Льежа с иском против фон дер Ляйен. Истец указал, что действия главы Еврокомиссии нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали «общественное доверие».

Еще осенью 2021 года американское издание The New York Times сообщило о том, что глава ЕК и гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла вели переписку перед заключением крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин. Цена сделки могла достичь €35 млрд, отмечало издание. Главу ЕК заподозрили в том, что она «оказывала непосредственное влияние» на переговорный процесс, а количество закупаемых вакцин могло значительно превышать потребности. Речь шла о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз для нужд ЕС.

В январе 2023 года NYT подала в суд на фон дер Ляйен из-за отказа обнародовать переписку с главой компании Pfizer. Тогда замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера».

К иску Бальдана позже присоединились правительства Венгрии и Польши. Однако, как отмечает Politico, после прихода ко власти проевропейского Дональда Туска Варшава запустила процесс отзыва своей жалобы.

7 марта Европейская народная партия (крупнейшая фракция в Европарламенте) выдвинула Урсулу фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы и поддержала ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии. Она занимает эту должность с 2019 года.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года. После того как жители 27 стран Евросоюза выберут 720 евродепутатов (срок их полномочий — пять лет), начнутся межпартийные переговоры, итогом которых станет определение ключевых претендентов на пост глав Евросовета, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии.