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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении задержали азербайджанского военного

Минобороны Армении: на территории страны арестован азербайджанский военный, второго ищут
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На территории Армении «обнаружен и арестован» азербайджанский военный, сообщает армянское Минобороны.

«10 апреля в районе 1:00–2:00 на территории Армении был обнаружен и арестован военнослужащий ВС Азербайджана. По его словам, с ним был еще один военнослужащий, разыскные работы продолжаются», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны не уточнили, в каком районе и при каких обстоятельствах произошло задержание.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в Нахичеванской автономии пропали без вести двое военных. «Из-за неблагоприятных погодных условий двое военнослужащих азербайджанской армии сбились с пути на местности. Принимаются все необходимые меры по поиску военнослужащих», — гласило сообщение.

«Sputnik Армения» сообщает, что азербайджанский военнослужащий оказался на армянской стороне, в селе Бнунис общины Сисиан. Накануне вечером он постучался в один из домов, рассказал глава администрации Бнуниса Гор Ованнисян.

«Женщина, открывшая дверь, сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов очень оперативно приехали», — уточнил Ованнисян.

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