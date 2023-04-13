МВД ответило на обвинения в создании «параллельной Росгвардии»

МВД: штат спецполков и подразделения «Гром» будет увеличен в связи с конфликтом на Украине

Хинштейн накануне упрекнул МВД в создании дублирующей Росгвардию структуры из-за резкого увеличения спецполков, набора снайперов и взрывотехников. МВД пояснило, что изменения связаны с оперативной обстановкой и военной операцией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Штатная численность спецполков полиции и спецподразделения «Гром» продиктована «оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции» на Украине, сообщила пресс-служба МВД.

В военной операции «принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел», — отметили в ведомстве.

Накануне об изменениях в МВД сообщил бывший пресс-секретарь Росгвардии, глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн. Он рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге спецполки полиции начали перестраивать по образцу ОМОНов — в них появились взрывотехники, снайперы и высотники. Кроме того, резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков, добавил депутат. Хинштейн предупредил, что МВД создает «параллельную Росгвардию 2.0» вопреки указанию президента Владимира Путина, сделанному на коллегии МВД: «не создавать вторую Росгвардию».

«В условиях, когда Росгвардия (в отличие от МВД) непосредственно участвует в СВО, подобное «соперничество» крайне опасно. Ведомственные интересы не должны ставиться выше государственных», — отметил Хинштейн.

Депутат предупреждал о создании в МВД «собственной мини-Росгвардии» еще в начале апреля. Тогда он рассказал, что численность «антинаркотического» спецназа «Гром» выросла до 6,2 тыс. человек, его персонал был расширен. «Как следствие — с начала года по всей стране уже вдвое сократилось число полицейских заявок в Росгвардию на проведение силовых мероприятий. До «земли» доведена негласная установка руководства МВД: максимально задействовать «Гром» взамен СОБР Росгвардии. Нередко это приводит к ЧП», — сообщил Хинштейн.

О недопустимости дублирования Росгвардии в структуре МВД президент предостерегал в 2017 году. Тогда он сказал, что нужно «хорошее взаимодействие, которое всегда было». Я не вижу никаких причин, чтобы были какие-то сбои. Насколько я понимаю, их и нет, рассчитываю, что так будет и дальше», — говорил Путин.

Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии) была образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Ведомству передали Внутренние войска МВД, региональные отряды СОБР, ОМОН, вневедомственную охрану МВД и др. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг. Главой ведомства назначили генерала армии Виктора Золотова, на тот момент он занимал должность командующего Внутренними войсками МВД, в 2000–2013 годах руководил Службой безопасности президента в составе ФСО.

