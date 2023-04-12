Хинштейн предупредил об опасности «параллельной Росгвардии» в МВД

Хинштейн заявил, что в МВД создается параллельная Росгвардии структура: спецполки перестраивают по образу и подобию ОМОНов, а их штаты значительно нарастили. По его словам, политика МВД выглядит странно

Фото: Владислав Шатило / РБК

В МВД России, несмотря на предостережения президента Владимира Путина, формируется параллельная структура, дублирующая задачи и функционал Росгвардии, и такое «соперничество» крайне опасно. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНов: в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Одновременно резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков, добавил политик.

«Так, численность 1-го спецполка ГУМВД Москвы уже выросла на 16%, 2-го — на 25%. Как и в случае с СОБРами, полицейское руководство активно «перекупает» личный состав ОМОНов, уговаривая их переходить из Росгвардии в МВД, суля дополнительные надбавки», — отметил Хинштейн.

Он упрекнул МВД в создании «параллельной Росгвардии 2.0» вопреки публичному предостережению президента, сделанному на коллегии МВД: «не создавать вторую Росгвардию».

«Политика руководства МВД выглядит очень странно. Если здесь не согласны с появлением Росгвардии как самостоятельного ведомства, то отстаивать свою позицию надо по-другому. Не келейным строительством дублирующей вертикали и перетягиванием к себе кадров, а открыто и честно. В условиях, когда Росгвардия (в отличие от МВД) непосредственно участвует в СВО, подобное «соперничество» крайне опасно. Ведомственные интересы не должны ставиться выше государственных», — подчеркнул депутат.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России и обратился за комментарием к Ирине Волк.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) была образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Ведомству передали Внутренние войска МВД, а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.

Главой Росгвардии был назначен генерал армии Виктор Золотов, на тот момент — командующий Внутренними войсками МВД, в 2000–2013 годах руководивший Службой безопасности президента в составе ФСО.

Путин предостерегал МВД от попыток создать «вторую Росгвардию» в 2017 году. «Нам ни в коем случае создание вторых Внутренних войск, создание второй Росгвардии не нужно. Нужно хорошее взаимодействие, которое всегда было. Я не вижу никаких причин, чтобы были какие-то сбои. Насколько я понимаю, их и нет, рассчитываю, что так будет и дальше», — говорил Путин.

В начале апреля Хинштейн предупреждал, что в МВД «семимильными шагами идет создание собственной мини-Росгвардии». Тогда он также писал об увеличении численности «антинаркотического» спецназа «Гром» до 6,2 тыс. человек и расширении его персонала. «Как следствие — с начала года по всей стране уже вдвое сократилось число полицейских заявок в Росгвардию на проведение силовых мероприятий. До «земли» доведена негласная установка руководства МВД: максимально задействовать «Гром» взамен СОБР Росгвардии. Нередко это приводит к ЧП», — отмечал депутат.