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В Судане обвинили россиянина в контрабанде золота, «связанного с ЧВК»

Bloomberg: в Судане обвинили россиянина в контрабанде золота, «связанного с ЧВК «Вагнер»
Следователи допросили по делу о контрабанде золота почти 60 человек, обвинения предъявили главе службы безопасности, гражданину России. Компанию, где он работал, ЕС связывает с «прикрытием для ЧВК «Вагнер» в Судане
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Судане предъявили обвинение гражданину России, начальнику службы безопасности компании Al Sawlaj for Mining, в незаконном вывозе 5 кг золота, произведенного этой же фирмой, пишет Bloomberg со ссылкой на юриста организации Хуэведы Мурсала.

Следователи допросили 58 сотрудников Al Sawlaj for Mining (из них около 36 — россияне), но обвинения были предъявлены только одному из них, он обвинения отрицает.

В феврале Bloomberg писал, что один из сотрудников был арестован, другие — только допрошены. Источник агентства уточнил, что действия властей Судана были отчасти направлены на успокоение стран Запада, которые выражали обеспокоенность растущим влиянием России на государство. Допросы были проведены до и после визита в страну главы российского МИДа Сергея Лаврова.

РБК направил запрос в посольство России в Судане.

В феврале Евросоюз ввел санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» структур, в частности против Meroe Gold. В Брюсселе назвали эту компанию «прикрытием для операций «группы Вагнера» в Судане», указав, что та также «тесно связана» с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. «Будучи связанной с суданскими военными, «группа Вагнера» обеспечила разработку и экспорт суданского золота в Россию», — говорится в обосновании Евросоюза. Они отметили, что Meroe Gold связана с Al Sawlaj for Mining, но санкции против последней вводить не стали. Санкции против Meroe Gold также ввели США.

В Al Sawlaj for Mining говорили, что в 2021 году приобрели участок у Meroe Gold за $1,8 млн, связь с ЧВК «Вагнер» в компании отвергли. Пригожин также отмечал, что не имеет отношения к Meroe Gold. «Информация о том, что я являюсь бенефициарным владельцем Meroe Gold, ложь и выдумка, которая является результатом работы малограмотных специалистов, которые собирают непроверенную и недостоверную информацию, которую потом вбрасывают неквалифицированные журналисты», — говорил он.

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Financial Times оценивала доходы Пригожина от деятельности связанных с ним компаний, которые занимаются добычей природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока, в $250 млн. В феврале, комментируя одну из статей FT о деятельности вагнеровцев в Африке, Пригожин заявил, что в материале «многое похоже на правду, кроме последней части, где они рассказывают про мое финансовое обогащение».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Любовь Порываева
Судан ЧВК Вагнер Золото контрабанда

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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