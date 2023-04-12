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Директор ЦРУ заявил о неготовности России к переговорам по Украине

Директор ЦРУ Бернс: Путин вместо переговоров удвоил усилия на Украине
Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины, несмотря на то, что Россия не согласна на мирные переговоры, заявил глава разведывательного агентства
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Tom Williams / Getty Images)

Вместо того, чтобы признать поражение на Украине, Владимир Путин удвоил усилия по ведению военной кампании в этой стране, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии, организованном научно-исследовательским институтом имени Джеймса Бейкера.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал Бернс. По его мнению, усилия России в Донбассе скорее всего «зайдут в тупик».

Бернс отметил, что ему неоднократно предлагали способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Однако, заметил он, по оценке ЦРУ, Россия сейчас не намерена садиться за стол переговоров. По словам Бернса, еще до военного конфликта, в период, когда он работал послом в России (2005 — 2008 год) он общался лично с Владимиром Путиным и тот уже тогда заявлял, что Украина — это «слабая, разделенная и ненастоящая страна».

Директор ЦРУ отметил, что несмотря на это, США продолжат поддержку Киева.

В ходе выступления Бернс также отметил, что работа на украинском управлении не отвлекла ЦРУ от «главного долгосрочного вызова — Китайской Народной Республики».

К категории «сиюминутных вызовов» глава разведывательного ведомства отнес «крайне досадную утечку секретных документов».

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19 марта Владимир Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной. По его словам, Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», однако ультиматумы, поступающие Москве, «говорят лишь об оторванности от таких реалий». Российская сторона неоднократно исключала принятие предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана, как и любого другого, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

Теги
ЦРУ Уильям Бернс Владимир Путин мирные переговоры
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