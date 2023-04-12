Директор ЦРУ заявил о неготовности России к переговорам по Украине

Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины, несмотря на то, что Россия не согласна на мирные переговоры, заявил глава разведывательного агентства

Уильям Бернс (Фото: Tom Williams / Getty Images)

Вместо того, чтобы признать поражение на Украине, Владимир Путин удвоил усилия по ведению военной кампании в этой стране, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии, организованном научно-исследовательским институтом имени Джеймса Бейкера.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия», — сказал Бернс. По его мнению, усилия России в Донбассе скорее всего «зайдут в тупик».

Бернс отметил, что ему неоднократно предлагали способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Однако, заметил он, по оценке ЦРУ, Россия сейчас не намерена садиться за стол переговоров. По словам Бернса, еще до военного конфликта, в период, когда он работал послом в России (2005 — 2008 год) он общался лично с Владимиром Путиным и тот уже тогда заявлял, что Украина — это «слабая, разделенная и ненастоящая страна».

Директор ЦРУ отметил, что несмотря на это, США продолжат поддержку Киева.

В ходе выступления Бернс также отметил, что работа на украинском управлении не отвлекла ЦРУ от «главного долгосрочного вызова — Китайской Народной Республики».

К категории «сиюминутных вызовов» глава разведывательного ведомства отнес «крайне досадную утечку секретных документов».

19 марта Владимир Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной. По его словам, Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», однако ультиматумы, поступающие Москве, «говорят лишь об оторванности от таких реалий». Российская сторона неоднократно исключала принятие предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана, как и любого другого, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.