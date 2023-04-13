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Проект Немцова и Гайдара об изъятии из УК смертной казни вернули авторам

Дума вернула авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении из УК смертной казни
Законопроект 2001 года, одними из авторов которого были Немцов, Гайдар и Хакамада, в 2023-м решили вернуть авторам. Согласно документу, из УК должны были убрать смертную казнь как меру наказания. Сейчас на нее действует мораторий
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова (Фото: РБК)

Государственная Дума предложила вернуть субъектам законодательной инициативы проект 2001 года об исключении из Уголовного кодекса России смертной казни, следует из законотворческой базы нижней палаты парламента. На изменение статуса законопроекта обратили внимание «Ведомости».

Среди 30 авторов документа, который был внесен в 2001 году, были убитый в 2015 году оппозиционер Борис Немцов и умерший в 2009-м автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. Единственный из субъектов инициативы, который до сих пор является депутатом, — Павел Крашенинников.

Законопроект предлагал «исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации смертной казни как вида наказания», максимальным видом наказания, по идее авторов, должно было стать пожизненное лишение свободы.

В 2001 году законопроект было предложено принять в первом чтении, следует из базы. В 2002-м и 2012-м годах назначался ответственный комитет, в 2014 году свою подпись под инициативой отозвала депутат (сейчас сенатор) Елена Мизулина. В 2016-м и 2021-м снова назначался ответственный комитет, теперь же проект вернут авторам.

Возвращение предложено в соответствии с ч. 4 ст. 114 регламента Госдумы. В нем говорится, что проект возвращают авторам, если внесение изменений происходит в законодательные акты, которые утратили силу или срок их действия истек.

Один из авторов, Борис Надеждин, вместе с Немцовым, Гайдаром и Хакамадой входивший во фракцию СПС, пояснил «Ведомостям», что в Думу нельзя вносить закон на ту или иную тему, если «аналогичный проект уже принят в одном из чтений», в противном случае оба закона ставятся на голосование одновременно. «Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему», — сказал он.

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В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь — тогда страна вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время, но он не был ратифицирован. В 1999-м Конституционный суд (КС) утвердил мораторий.

Де-факто высшая мера наказания не применялась с 1996 года, хотя она сохраняется в ст. 59 УК. Глава КС Валерий Зорькин отмечал, что возвращение к смертной казни возможно только в случае изменения Конституции. Кремль неоднократно, в последний раз 6 апреля, заявлял, что этот вопрос не обсуждается.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Борис Немцов Егор Гайдар смертная казнь УК Госдума
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