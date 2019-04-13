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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политика ,  
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Лавров заявил о стремлении США «прижимать и топить» другие страны
Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на другие страны
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

США готовы оказывать давление на другие страны ради сохранения своего влияния и «возвышенной исключительности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 17-ой Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье.

Он отметил, что США являются «могущественной державой», но их влияние в мире снижается. «И, чтобы сохранить за собой собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены прижимать и топить другие страны», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава МИДа также не исключил, что с продлением договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) могут возникнуть проблемы. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года.

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Лавров отметил, что Москва и Вашингтон сотрудничают там, где это соответствует интересам обеих стран. В частности, США и Россия возобновили диалог по борьбе с терроризмом, отметил министр.

По словам Лаврова, Россия видит потенциал в сотрудничестве с администрацией президента США Дональда Трампа для защиты христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

Авторы: Константин Нагаев, Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Сергей Лавров
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