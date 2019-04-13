Лавров заявил о стремлении США «прижимать и топить» другие страны

Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на другие страны

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

США готовы оказывать давление на другие страны ради сохранения своего влияния и «возвышенной исключительности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 17-ой Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье.

Он отметил, что США являются «могущественной державой», но их влияние в мире снижается. «И, чтобы сохранить за собой собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены прижимать и топить другие страны», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава МИДа также не исключил, что с продлением договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) могут возникнуть проблемы. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года.

Лавров отметил, что Москва и Вашингтон сотрудничают там, где это соответствует интересам обеих стран. В частности, США и Россия возобновили диалог по борьбе с терроризмом, отметил министр.