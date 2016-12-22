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Канал Sky News узнал о пятилетней слежке разведки России за Скрипалями
Отравление Скрипалей, 16:02
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Канал Sky News узнал о пятилетней слежке разведки России за Скрипалями
Британская разведка выяснила, что ГРУ по меньшей мере с 2013 года следило за Сергеем и Юлией Скрипаль. Кроме того, по данным Лондона, спецслужбы России изучали методы применения ядов, аналогичные тому, что был применен в Солсбери
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у ресторана Zizzi (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Российские спецслужбы не менее пяти лет следили за бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом, как сообщает телеканал Sky News, говорится в письме британского советника по национальной безопасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Письмо советника позже было также опубликовано на сайте правительства Великобритании. По данным Лондона, специалисты ГРУ (Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, военной разведки) с 2013 года отслеживали переписку Юлии Скрипаль по электронной почте. «У нас есть информация, согласно которой интерес российской разведки к Скрипалям может быть датирован, по меньшей мере, 2013 годом, когда аккаунты электронной почты, принадлежащие Юлии Скрипаль, стали целью для киберспециалистов из ГРУ», — говорится в письме.

Кроме того, в письме к Столтенбергу Седвилл рассказывает о специальном подразделении российской разведки, созданном в 2000-х годах. Оно занималось изучением отравляющих веществ и способов их применения. По данным британской разведки, один из изучавшихся методов предусматривал нанесение нервно-паралитического яда на дверные ручки. Ранее, в конце марта, сообщалось, что самая высокая концентрация вещества, которым были отравлены Скрипали, оказалась на входной двери дома Сергея Скрипаля в Солсбери.

Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, в России был арестован и осужден за сотрудничество с британской разведкой. Однако в 2010 году он был амнистирован с целью обмена на провалившихся в США российских разведчиков-нелегалов. После обмена Сергей Скрипаль переехал в Великобританию. В то же время его дочь Юлия осталась жить в Москве вместе со своим женихом, работавшим в сфере безопасности. Газета «Московский Комсомолец» в конце марта сообщала о том, что молодой человек Юлии Скрипаль мог быть связан со спецслужбами.

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Юлия Скрипаль в начале марта прибыла в гости к своему отцу в Великобританию. 4 марта она и ее отец были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок». Этот яд, как утверждают британские власти, разрабатывался в СССР и России. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чьи специалисты провели свое расследование инцидента, не стали однозначно называть примененное вещество, однако заявили, что согласны с выводами Лондона.

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Британская газета Sunday Express со ссылкой на источники сообщала, что за день до отравления британская разведка перехватила электронное сообщение с текстом «посылка доставлена», которое передавалось в Москву. Источник сообщения находился в Сирии. В еще одном сообщении от того же источника говорилось, что два человека «сделали успешный отход». Оно было передано в Москву 4 марта, в день, когда были найдены Скрипали. Британская разведка связала эти сообщения с версией о причастности России к отравлению бывшего шпиона и его дочери.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Разведка , слежка
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