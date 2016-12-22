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Инициатор референдума о разделе Калифорнии рассказал о его перспективах
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Инициатор референдума о разделе Калифорнии рассказал о его перспективах
Политика, 13:07
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Инициатор референдума о разделе Калифорнии рассказал о его перспективах
Голосование за разделение Калифорнии на три разных штата может состояться в ноябре. Если большинство избирателей выступят за раздел, это решение должен будет одобрить конгресс
Тим ​​Дрейпер (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Американский венчурный инвестор Тим ​​Дрейпер, который выдвинул инициативу разделить Калифорнию на три штата​, заявил, что собрал достаточное количество подписей для вынесения этого вопроса на референдум. О подготовке голосования он рассказал в интервью местному отделению CBS News.

Всего, как отмечает телеканал, для организации голосования на уровне штата инициативу Дрейпера должны поддержать не менее 365,88 тыс. жителей, или 5% от числа избирателей, пришедших в 2014 году на выборы губернатора штата.

Предприниматель уверяет, что собрал более 600 тыс. подписей. На следующей неделе он собирается сдать подписные листы в избирательную комиссию.

«Это беспрецедентное проявление поддержки со стороны жителей всех уголков Калифорнии», — заявил Дрейпер.

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CBS News не исключает, что референдум может состояться в ноябре этого года параллельно с промежуточными выборами в США, когда будут выбирать треть сената и целиком палату представителей. Если большинство местных жителей поддержат идею разделить Калифорнию на три разных штата, эту инициативу должен будет одобрить конгресс.

Дрейпер свою идею ранее объяснял тем, что правительства трех меньших по территории штатов, по его мнению, будут лучше служить интересам граждан, «сохраняя при этом исторические границы разных округов, городов и поселков». Поддерживающие эту инициативу активисты, как отмечает The Telegraph, считают, что разделение Калифорнии позволит региону улучшить образовательные стандарты, а также «ослабит влияние Сакраменто, нынешней столицы штата, на весь регион».

Предложение Дрейпера, как поясняет CBS News, предполагает создание Центральной, Южной и Северной Калифорнии. В состав первой будут входить округа Лос-Анджелес, Вентура, Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо, Монтерей и Сан-Бенито. Вторая — из округов Ориндж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего, Империал, Керн, Кингс, Фресно, Туларе, Иньо, Мадера и Моно. Остальные 40 округов должны объединиться в северный штат. Названия для новых образований, по задумке предпринимателя, местные жители будут выбирать самостоятельно.​

На промежуточных выборах, которые должны состояться 6 ноября, в США будут переизбраны 34 сенатора, 435 членов палаты представителей и 39 губернаторов штатов и территорий.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Калифорния , референдум
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