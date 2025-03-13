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Новые законы в России ,  
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В Думе предложили сроки за помощь ряду международных организаций

Дума предложила сроки за помощь международным организациям, в которых нет России
Сюжет
Новые законы в России
Депутаты предлагают назначать тюремные сроки и конфисковывать имущество «за содействие по найму» организациям, где не участвует Россия. В 2023 году в стране ввели уголовную ответственность за поддержку решений МУС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за помощь международным организациям, в которых не участвует Россия, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«За оказание содействия по найму или за плату» таким организациям будет грозить до семи лет лишения свободы и конфискация имущества.

Со слов Володина, проект призван защитить Россию «от вмешательства со стороны недружественных государств», а также «пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности».

В еще одном законопроекте депутаты предлагают назначать до пяти лет тюрьмы и конфисковывать имущество за дискредитацию Вооруженных сил или призывы к санкциям против России «из корыстных побуждений или по найму». Конфискация за распространение фейков об армии возможна с 2024 года.

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Похожий закон об уголовной ответственности за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, был принят в стране в апреле 2023 года, тогда в УК ввели ст. 284.3. Она также предусматривает наказание за содействие в исполнении решений иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц, военнослужащих и добровольцев, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы». За это грозит штраф в размере до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Инициативу разработали вскоре после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Володин тогда предложил внести изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС в России, «а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку» этого суда.

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Вячеслав Володин Госдума международные организации уголовное дело
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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