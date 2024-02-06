Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения»

Франция уже поставляет Украине современные образцы вооружений, в числе которых гаубицы Caesar и ракеты SCALP, и планирует расширить поддержку, заявил премьер-министр Атталь. Москва осуждает поставки западного оружия Киеву

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь (Фото: Teresa Suares / EPA / ТАСС)

Франция расширит поддержку Украины не только финансами, но и «вооружениями последнего поколения», заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, Париж уже поставляет Украине современные ракеты SCALP, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, а также снаряды AASM. «Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — подчеркнул Атталь (цитата по «РИА Новости»).

На вопрос журналиста касательно упреков в адрес Франции из-за недостаточного объема помощи Киеву, Атталь ответил, что «есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню еще в середине января говорил, что конфликт на Украине и переход французской экономики на «военные рельсы» — это возможность для армии и промышленности. По его словам, после начала российской спецоперации Франция в несколько раз нарастила производство военной техники и боеприпасов. «На производство САУ Caesar компании Nexter раньше требовалось 30 месяцев, а сейчас — всего 15. Сотрудники были мобилизованы и компания смогла нарастить запасы. Модель меняется. Это, кстати, выгодно для наших рабочих мест и влияния нашего французского ноу-хау», — отмечал министр.

Также, по словам Лекорню, в настоящее время Франция продвигает инициативу по производству 78 САУ Caesar для нужд Украины, но для этого необходимо европейское финансирование. «Украина сама готова внести немного своих ресурсов: она только что приобрела на собственные средства шесть Caesar, чтобы продвинуть инициативу», — говорил он.

Российская сторона неоднократно осуждала западные поставки вооружений Украине, отмечая, что они лишь затянут военные действия. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».