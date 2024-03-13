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Военная операция на Украине ,  
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В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: в двух городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракетная опасность объявлена в двух городских округах на северо-востоке Белгородской области. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Угроза ракетной опасности объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщило региональное МЧС в своем телеграм-канале.

«Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Участник теробороны погиб в Белгородской области при атаке диверсантов
Политика

Сигналы ракетной опасности в Белгородской области объявляют регулярно. Последний раз она была объявлена во всем регионе накануне, 10 марта. Тогда же украинские силы предприняли попытку прорыва на территорию России в Белгородской и Курской областях, эта атака была отражена, сообщало Минобороны. В Белгородской области диверсанты пытались прорваться на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

По данным военного ведомства, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Кроме того, уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера. С российской стороны погиб один участник территориальной обороны, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Также в Белгородской области были сбиты семь дронов. Один из них упал на крышу ТЦ в районе вокзала в Белгороде, там никто не пострадал. Еще один беспилотник врезался в здание администрации города, пострадали четыре человека.

В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область ракетная опасность Белгород Военная операция на Украине МЧС
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