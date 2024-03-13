Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью», сказал Владимир Путин об эксплуатации западными странами других государств

Video

Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами», но должны понять, что «бал вампиров» заканчивается, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «РИА Новости». По его словам, они стремятся заморозить существующее, несправедливое положение дел в международных делах.

В интервью президент рассказал, что «так называемый золотой миллиард» на протяжении веков практически «паразитировал на других народах»: эксплуатировал страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке. По словам Путина, во многом из-за этого «многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы».

В июне Путин говорил, что «уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование». По его словам, объемы взаимной торговли России со странами, которые руководствуются собственными национальными интересами, а «не поддаются часто хамскому внешнему давлению», выросли в разы и продолжают расти дальше. Президент отмечал, что многополярный мировой порядок укрепляется, и это, по его мнению, неизбежный процесс.

«Сама колониальная система рухнула. Но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия», — говорил в марте прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев.