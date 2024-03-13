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Путин призвал Запад осознать конец «бала вампиров»

Путин: западные элиты должны понять, что «бал вампиров» заканчивается
Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью», сказал Владимир Путин об эксплуатации западными странами других государств

Путин призвал Запад осознать конец «бала вампиров»
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Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами», но должны понять, что «бал вампиров» заканчивается, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «РИА Новости». По его словам, они стремятся заморозить существующее, несправедливое положение дел в международных делах.

В интервью президент рассказал, что «так называемый золотой миллиард» на протяжении веков практически «паразитировал на других народах»: эксплуатировал страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке. По словам Путина, во многом из-за этого «многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы».

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Политика
Фото:Таисия Воронцова / ТАСС

В июне Путин говорил, что «уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование». По его словам, объемы взаимной торговли России со странами, которые руководствуются собственными национальными интересами, а «не поддаются часто хамскому внешнему давлению», выросли в разы и продолжают расти дальше. Президент отмечал, что многополярный мировой порядок укрепляется, и это, по его мнению, неизбежный процесс.

«Сама колониальная система рухнула. Но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия», — говорил в марте прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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