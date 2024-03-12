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Военная операция на Украине ,  
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Массовая атака беспилотников на регионы России. Главное

ВСУ ночью предприняли попытку массовой атаки дронов на регионы России
Сюжет
Военная операция на Украине
В Нижегородской и Орловской областях атаке беспилотников подверглись объекты ТЭК, возникли пожары, всего дроны атаковали семь регионов, сообщили в Минобороны. Главное о ночных атаках беспилотников — в материале РБК

В ночь на 12 марта в российских регионах системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 11 дронов в Курской области, семь в Белгородской, по два — в Московской и Орловской, по одному — в Ленинградской, Брянской и Тульской.

Последствия атак беспилотников в регионах

  • В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. «РИА Новости» сообщило, что к тушению привлечен пожарный поезд.
  • В Орле на объект топливно-энергетического комплекса упал дрон, сообщил в ночь на 12 марта губернатор области Андрей Клычков, он уточнил, что проводится локализация возникшего возгорания. Пострадавших, по его словам, нет. Утром мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения беспилотника на объект ТЭК из двух соседних домов в пункт временного размещения эвакуированы 17 человек.

  • В Московской области, в Раменском городском округе, уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

  • В Ленинградской области системы ПВО утром сбили беспилотник самолетного типа в окрестностях города Кириши, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

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  • Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о ракетной опасности в регионе в 01:27, чуть позже он рассказал о работе ПВО. В течение ночи губернатор сообщал об уничтожении беспилотников над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Около 7:00 над Курской областью был сбит еще один беспилотник, заявили в Минобороны. В 07:21 Старовойт сообщил, что ПВО продолжает работу.

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, повреждены ЛЭП, без света остались семь населенных пунктов. Утром Гладков рассказал, что атаке ВСУ подвергались несколько населенных пунктов в Шебекинском округе: в Шебекино при атаке дрона выбиты окна в двух домах, в Новой Таволжанке снарядом повреждена ЛЭП. В 7:19 губернатор объявил, что на всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Минобороны позже сообщило, что на регионом сбита ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО Vampire.

  • В Брянской области ПВО уничтожили беспилотные аппараты над Клинцовским, Почепским и Брасовским районами, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине беспилотники ТЭК пожары регионы
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