Массовая атака беспилотников на регионы России. Главное

В Нижегородской и Орловской областях атаке беспилотников подверглись объекты ТЭК, возникли пожары, всего дроны атаковали семь регионов, сообщили в Минобороны. Главное о ночных атаках беспилотников — в материале РБК

В ночь на 12 марта в российских регионах системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 11 дронов в Курской области, семь в Белгородской, по два — в Московской и Орловской, по одному — в Ленинградской, Брянской и Тульской.

Последствия атак беспилотников в регионах

В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. «РИА Новости» сообщило, что к тушению привлечен пожарный поезд.

атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. «РИА Новости» сообщило, что к тушению привлечен пожарный поезд. В Орле на объект топливно-энергетического комплекса упал дрон, сообщил в ночь на 12 марта губернатор области Андрей Клычков, он уточнил, что проводится локализация возникшего возгорания. Пострадавших, по его словам, нет. Утром мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения беспилотника на объект ТЭК из двух соседних домов в пункт временного размещения эвакуированы 17 человек.

на объект топливно-энергетического комплекса упал дрон, сообщил в ночь на 12 марта губернатор области Андрей Клычков, он уточнил, что проводится локализация возникшего возгорания. Пострадавших, по его словам, нет. Утром мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения беспилотника на объект ТЭК из двух соседних домов в пункт временного размещения эвакуированы 17 человек. В Московской области , в Раменском городском округе, уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

В Ленинградской области системы ПВО утром сбили беспилотник самолетного типа в окрестностях города Кириши, рассказал глава региона Александр Дрозденко.