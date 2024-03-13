Путин: Россия готова к мирным переговорам, но основанных не на «хотелках» Киева

Путин заявил, что никому не верит в вопросе «честного договора» с Западом

В вопросе «честного договора» с Западом никому нельзя верить, России нужны прописанные гарантии, заявил Путин. Он также напомнил о готовности к переговорам по Украине, но не на «хотелках после применения психотропных средств»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В вопросе возможности «честного договора» с Западом России нужны такие прописанные гарантии, «в которые мы поверим», заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что предпочитает «руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять» и что не купится «на какие-то просто пустые посылы».

«Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны», — сказал Путин.

Также президент заявил о готовности к переговорам по Украине, основанных не на «хотелках после применения психотропных средств», а на реальности.

Путин не раз говорил о том, что Россия готова к переговорам по Украине, и призывал Киев отменить запрет на переговоры с Москвой. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией «по указанию из Вашингтона», решение было ошибочным и теперь его надо исправлять. Он также выразил уверенность, что обе страны рано или поздно сумеют договориться.

В январе помощник президента России Юрий Ушаков также заявил о готовности России к переговорам, но «не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими».

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на переговорах с учетом его «формулы мира», в том числе подразумевающей вывод российских войск на границы 1991 года. Москва такие условия считает неприемлемыми.