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Киев заявил о невозможности применить статью об агрессии к России

Применить статью об агрессии против России Международный уголовный суд не может по бюрократическим причинам. Киев настаивает на создании специального трибунала
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к военному конфликту между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Укринформ».

«В его (Международного уголовного суда. — РБК) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — объяснил министр.

По словам Кулебы, партнеры Украины призывают Киев отказаться от идеи создания спецтрибунала для России, чтобы не создавать альтернативы Международному уголовному суду (МУС).

«А мы говорим: что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — заявил глава МИД Украины. Это противоречие он назвал проблемой «институционального эгоизма».

Тем не менее, подчеркнул Кулеба, работа по созданию специального трибунала продолжается.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ. В 2016 году Россия отказалась от Римского статута, поручение об отказе от участия в работе МУС дал Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение «национальными интересами». В МИДе, в свою очередь, заявили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

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Расследовать события на Украине МУС начал еще в марте. Главный прокурор суда Карим Хан заявил, что «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года.

В мае на Украину прибыли 42 следователя МУС в Гааге, в том числе судмедэксперты и аналитики, целью которых была фиксация возможных военных преступлений.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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