Киев заявил о невозможности применить статью об агрессии к России

Применить статью об агрессии против России Международный уголовный суд не может по бюрократическим причинам. Киев настаивает на создании специального трибунала

Дмитрий Кулеба (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к военному конфликту между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Укринформ».

«В его (Международного уголовного суда. — РБК) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — объяснил министр.

По словам Кулебы, партнеры Украины призывают Киев отказаться от идеи создания спецтрибунала для России, чтобы не создавать альтернативы Международному уголовному суду (МУС).

«А мы говорим: что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — заявил глава МИД Украины. Это противоречие он назвал проблемой «институционального эгоизма».

Тем не менее, подчеркнул Кулеба, работа по созданию специального трибунала продолжается.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ. В 2016 году Россия отказалась от Римского статута, поручение об отказе от участия в работе МУС дал Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение «национальными интересами». В МИДе, в свою очередь, заявили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

Читайте на РБК Pro Pro Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами Инструкции Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи

Расследовать события на Украине МУС начал еще в марте. Главный прокурор суда Карим Хан заявил, что «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года.

В мае на Украину прибыли 42 следователя МУС в Гааге, в том числе судмедэксперты и аналитики, целью которых была фиксация возможных военных преступлений.