Шохин раскрыл детали расчета нового взноса для бизнеса

Для расчета ставки единого взноса для бизнеса будет использована средняя прибыль компаний по налоговому учету, сказал РБК глава РСПП Александр Шохин. Ставка взноса в 5% не согласовывалась, она будет определена позже

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Единый взнос для бизнеса будет рассчитан исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2022 и 2021 год и два допандемийных года. Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Результаты 2020 года учитываться не будут.

«Договорились, действительно, о том, что берем среднюю цифру прибыли по налоговому учету за два года — 2022 и 2021, делим пополам, получаем среднегодовую. Затем берем два доковидных года (2018 и 2019), делим пополам, и смотрим на разницу» — сказал Шохин.

После того, как разница будет рассчитана, должны быть определены категории бизнеса, которые не будут делать отчисления. Ранее сообщалось, что из-под взноса будет выведена нефтегазовая отрасль, а также малый бизнес. Кроме того, предстоит договориться, «надо ли устанавливать порог по прибыльности и в каком его параметре считать (абсолютные цифры или какие-то там рентабельности и так далее)», поясняет Шохин. Как ранее сообщал РБК, за основу может быть взят показатель в 1 млрд руб. прибыли. Только после этих действий может быть определена конкретная формула расчета взноса и процент изъятия для каждой из компаний.

«Мы считаем, что эта цифра — 5,4 или 6%, она в конце расчета получится. Если Минфин прикидку сделал, то это прикидка, не больше. <...> Если вычесть МСП, нефтянку, пятое-десятое, может и 10% набежит на оставшихся. Но мы за то, чтобы это был небольшой взнос со всех. Потому что из-за исключений сужается база и увеличивается размер отчислений по каждой компании, которая не выйдет за рамки этого механизма», — заявил Шохин.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что взнос может быть рассчитан исходя из суммы около 5% от дополнительной прибыли за двухлетний период. «Я про 5% услышал от журналистов», — констатировал глава РСПП.

По его словам, в данный момент обсуждения находятся на паузе, но уже к середине марта может появиться промежуточное решение. «Пауза связана с тем, что во-первых, отчетность должна появиться налоговая (за 2022 год). <...> Если мы к началу следующей недели получим информацию или расчеты, то еще неделька нам будет нужна, чтобы с компаниями посмотреть, как это все ложится на корпоративном уровне. Надеюсь, что к съезду РСПП, к середине марта у нас уже что-то будет», — сказал Шохин.