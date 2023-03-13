Активистку движения «ЯМЫФУРГAЛ» заподозрили в госизмене из-за помощи ВСУ

Жительница Хабаровска из «политической ненависти и вражды» переводила деньги Вооруженным силам Украины на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщили в ФСБ

Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заподозрила жительницу Хабаровска, активистку движения «ЯМЫФУРГAЛ», в государственной измене, она оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По версии спецслужбы, подозреваемая из «политической ненависти и вражды» переводила деньги ВСУ на покупку оружия, боеприпасов и обмундирования.

Следственное управление ФСБ возбудило против нее уголовное дело по ст. 275 УК (максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет).

Движение «ЯМЫФУРГAЛ» появилось после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года. В феврале этого года Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х. Дело Фургала вызвало массовые протесты в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.

В начала марта за помощь украинским военным была задержана жительница Москвы. Против нее также возбуждено дело о госизмене. Женщину задержали при попытке уехать из страны. Лефортовский районный суд заключил ее под стражу.