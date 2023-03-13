ФСБ задержала мужчину в Новгородской области по делу о госизмене

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:53
Что делать, чтобы новички не увольнялись во время испытательного срока Pro, 09:52
Каким будет клубный дом высокого стиля «Мюр & Мерилиз» Недвижимость, 09:52
Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика Общество, 09:47
Киты и гейзеры: чем удивит экспедиционный круиз по Дальнему Востоку РБК Стиль, 09:47
Украинка отказалась от матча с белоруской на престижном турнире Спорт, 09:45
Как прошел «Оскар — 2023» и какие фильмы наградили Life, 09:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ФСБ задержала мужчину в Новгородской области по делу о госизмене Политика, 09:30
Российский дебютант стал лучшим игроком матча НХЛ после победного гола Спорт, 09:28
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:28
Эрдоган призвал не слушать тех, кто «сеет смуту» после землетрясений Общество, 09:13
В Подмосковье ночью сгорел склад. Видео Общество, 09:07
Фургон для прав категории B: компактный и вместительный. Обзор РБК и ГАЗ, 09:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

ФСБ задержала мужчину в Новгородской области по делу о госизмене

ФСБ заявила о задержании склонявшего мобилизованных к госизмене россиянина

Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали мужчину, которого следователи заподозрили в работе на украинскую разведку, сообщает ТАСС.

Следователи считают, что действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина агитировал мобилизованных граждан за добровольную сдачу в плен, а также склонял их к госизмене — выдаче противнику данных о дислокации воинских частей и передаче вверенной техники.

Материал дополняется

Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter