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ФСБ задержала мужчину в Новгородской области по делу о госизмене
ФСБ заявила о задержании склонявшего мобилизованных к госизмене россиянина
Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали мужчину, которого следователи заподозрили в работе на украинскую разведку, сообщает ТАСС.
Следователи считают, что действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина агитировал мобилизованных граждан за добровольную сдачу в плен, а также склонял их к госизмене — выдаче противнику данных о дислокации воинских частей и передаче вверенной техники.
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