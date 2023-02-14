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Bloomberg узнал о правках в секретное руководство НАТО о действиях блока

Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия стран блока в «высокоинтенсивном конфликте»
НАТО разрабатывает план, который предусматривает возможность одновременного участия стран блока в военном конфликте. Союзникам предложат вложить больше средств в тяжелое вооружение, противоракетную оборону и цифровую модернизацию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе на этой неделе одобрят новое руководство, в котором будут изложены требования к союзникам для подготовки к потенциальным военным конфликтам в будущем, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в секретном документе допускается вариант одновременного участия стран — членов блока в «высокоинтенсивном конфликте» в рамках ст. 5 устава НАТО, а также в конфликтах, которые не подпадают под действие этой статьи.

Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Севароатлантического альянса, союзникам предложат больше инвестировать в «средства, необходимые для коллективной обороны», например на более тяжелое вооружение, воздушную и противоракетную оборону, а также в цифровую модернизацию. Когда новое руководство утвердят, военное командование НАТО в ближайшие месяцы подробно изложит требования для каждой страны-союзницы.

Встречи министров обороны стран НАТО пройдут в столице Бельгии 14–15 февраля. Как пишет Bloomberg, участники обсудят, как члены блока выполняют обязательства по расходам на оборону.

В 2014 году альянс установил для всех стран — членов НАТО целевой показатель трат на оборону в размере 2% ВВП. После начала боевых действий на Украине в блоке пообещали увеличить расходы, но, как пишет агентство, не всем странам удается этого достичь. Например, Италия, Германия и Люксембург все еще пытаются соблюдать прежние правила. В связи с этим, по данным Bloomberg, участники могут договориться не повышать обязательства.

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По данным НАТО, в 2022 году достичь нужного уровня удалось только девяти странам (например, Греции — 3,76%, США — 3,47%, Польше — 2,42%, Литве — 2,36%). Германия тратила на оборону 1,44%, Италия — 1,54%, а Люксембург — 0,58%.

Летом 2022 года НАТО представило новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «главной угрозой безопасности». Генсек альянса Йенс Столтенберг при этом указывал, что альянс не ищет войны с Россией и не является участником конфликта на Украине. Он считает, что поставки оружия Киеву являются единственным путем к долгосрочному миру на Украине. Российские власти с этим не согласны, заявляя, что это затягивает боевые действия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
НАТО оборона военный конфликт
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