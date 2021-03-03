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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден на год продлил введенные из-за Крыма антироссийские санкции

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Джо Байден продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Соответствующий документ опубликовал Федеральный реестр.

Речь идет о президентском указе № 13660 от 6 марта 2014 года, подписанном Бараком Обамой, который вводит чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и отдельных ее граждан. Впоследствии Обама, а затем и 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно расширяли санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе, а также продлеали их. 

Как сообщил в пояснительной записке к документу Байден, действия России «продолжают угрожать интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», в связи с чем он принял решение, что режим санкционного положения должен быть продлен еще на год

Материал дополняется. 

Автор
Михаил Котляр
США Россия Украина санкции Джо Байден
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