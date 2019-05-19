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Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине
После прихода к власти в 2000-х годах команда Путина проделала «хирургическую работу» по отстранению от власти олигархов, считает глава Сбербанка. Сам он, по его словам, жить в стране, где командуют олигархи, не хотел бы

Команда нынешнего российского президента Владимира Путина после того, как оказалась у власти, проделала «хирургическую работу» по отстранению от власти в стране олигархов. Такую точку зрения в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» выразил глава Сбербанка Герман Греф.

Так он прокомментировал реплику ведущей о том, что председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс полагает: существовавшей в 1990-е годы в России системы олигархического капитализма сегодня в стране уже нет. «Как вы считаете, это помешало развитию нашей экономики или нет?» — поинтересовалась у Грефа Аскер-заде.

«Вы знаете, я <...> столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост», — ответил на это Греф. С такими людьми, по его словам, были связаны первые годы его деятельности.

«Вот тогда средства массовой информации были исключительно олигархические. И единственное, что можно было прочитать о себе, — это очередную небылицу, которую по заказу олигархов размещали во всех средствах массовой информации», — отметил глава Сбербанка. Поэтому, признал он, в России олигархи прежде «имели колоссальную власть». «Был период, когда они были значительно сильнее правительства», — заверил банкир.

Однако с начала 2000-х годов, после того как к власти в стране пришла команда Путина, в России, полагает Греф, «была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти». «Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи», — заверил глава Сбербанка, подчеркнув, что государство, по его мнению, «должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим».

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
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