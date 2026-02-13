Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров

Семеновский: на переговорах в Женеве будут обсуждаться гуманитарные вопросы

Выбор Швейцарии для переговоров и назначение Мединского главой российской делегации может быть связано с возможным обсуждением гуманитарных вопросов вместо военных, считают эксперты

Фото: Danuta Hyniewska / Shutterstock

Выбор помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации на следующих переговорах по Украине, которые пройдут в Швейцарии, может означать, что обсуждения будут сосредоточены не на военно-политических, а гуманитарных вопросах, заявил в эфире Радио РБК доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Состав делегаций и место встречи имеют значение, но многое будет зависеть от того, кто войдет в переговорные группы с украинской и американской стороны, полагает эксперт.

«Что касается Владимира Мединского, то, наверное, это уже, конечно, не военный трек, не военно-политический трек. Вопросы гуманитарного взаимодействия, вопросы, которые касаются культуры, языка, религии, то есть тех компонентов соглашения о мире, которые должны сделать из Украины, что называется, не анти-Россию, а какое-то государство, которое нейтральное, по крайней мере по отношению к России», — сказал Семеновский.

При этом, по его оценке, целый комплекс факторов указывает на то, что до компромисса еще далеко. После переговоров в Абу-Даби стороны продолжают занимать противоположные позиции по вопросу территорий, а также относительно стран-гарантов, которые могли бы выступить контролирующими сторонами, отметил Семеновский.

Политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак, в эфире Радио РБК говоря о предстоящих переговорах, заявил о «смене фокуса на политическое вместо военного». Политолог добавил, что не ждет от переговоров прорыва, так как, по его мнению, в первую очередь «надо решать военные вопросы». Без решения территориального вопроса «ничего не двинется», считает он.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковго сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Он был главой российской делегации на переговорах с Украиной летом прошлого года в Стамбуле.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби 4–5 февраля. Участие в нем приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Переговоры были посвящены экономическим аспектам, территориальному вопросу и механизму прекращения огня. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».