Макрон сказал, что «всегда» был хорошим другом с Мерцем

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о дружеских отношениях с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Politico.

«Да, всегда», — сказал он в ответ на вопрос, являются ли они с Мерцем «хорошими друзьями». Лидеры стран появились рядом друг с другом 12 февраля, когда прибыли на встречу стран Евросоюза.

Сообщения о разногласиях глав государств появлялись еще в конце 2025 года. Тогда, писал немецкий журнал Der Spiegel, их отношения могли ухудшиться из-за предложения Макрона провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку эта позиция не была согласована с Мерцем. Кроме того, разногласия могли возникнуть на фоне вопросов о том, как использовать замороженные российские активы.

В декабре 2025 года Financial Times писала, что Макрон «предал» Мерца в вопросе использования российских активов. Тогда Мерц предложил выделить Украине €90 млрд из замороженных активов России, а участники саммита Евросоюза отказались от этой идеи.

Изначально Макрон не выступал открыто против предложения Мерца, однако впоследствии его команда высказала сомнения в законности сделки в частном порядке. На самом саммите Макрон открыто поддержал премьера Италии Джорджу Мелони, которую назвали «убийцей» идеи использовать замороженные российские активы.

На фоне этих разногласий, писала FT, отношения между Германией и Францией изменились. Мерц и Макрон «поменялись ролями»: немецкий канцлер хочет оказывать влияние на Европу, а Макрон, считавшийся главным идеологом обновления Европы, стал осторожнее из-за проблем во Франции.