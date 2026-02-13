 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Макрон сказал, что «всегда» был хорошим другом с Мерцем

Фридрих&nbsp;Мерц и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о дружеских отношениях с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Politico.

«Да, всегда», — сказал он в ответ на вопрос, являются ли они с Мерцем «хорошими друзьями». Лидеры стран появились рядом друг с другом 12 февраля, когда прибыли на встречу стран Евросоюза.

Сообщения о разногласиях глав государств появлялись еще в конце 2025 года. Тогда, писал немецкий журнал Der Spiegel, их отношения могли ухудшиться из-за предложения Макрона провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку эта позиция не была согласована с Мерцем. Кроме того, разногласия могли возникнуть на фоне вопросов о том, как использовать замороженные российские активы.

Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров
Политика
Эмманюэль Макрон

В декабре 2025 года Financial Times писала, что Макрон «предал» Мерца в вопросе использования российских активов. Тогда Мерц предложил выделить Украине €90 млрд из замороженных активов России, а участники саммита Евросоюза отказались от этой идеи.

Изначально Макрон не выступал открыто против предложения Мерца, однако впоследствии его команда высказала сомнения в законности сделки в частном порядке. На самом саммите Макрон открыто поддержал премьера Италии Джорджу Мелони, которую назвали «убийцей» идеи использовать замороженные российские активы.

На фоне этих разногласий, писала FT, отношения между Германией и Францией изменились. Мерц и Макрон «поменялись ролями»: немецкий канцлер хочет оказывать влияние на Европу, а Макрон, считавшийся главным идеологом обновления Европы, стал осторожнее из-за проблем во Франции.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц отношения разногласия
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
