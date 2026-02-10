Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

В рассуждениях европейских лидеров о необходимости быть готовыми к войне с Россией нет логики, заявил в интервью телеканалу НТВ министр глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Вот объявили официально всякие «мерцы», «писториусы», что 2029–2030 годы надо быть готовыми к войне против России», — заявил министр.

По словам Лаврова, европейские политики злорадствуют, России тяжело на фронте, а экономика страны — «проседает». «Они же этим жонглируют ежедневно. И параллельно, без всякой какой-то «передаточной» логики, говорят: «И надо нам поэтому готовиться против войны с Россией, потому что она на нас нападет через три года». Ну ты как-то разберись со своими аргументами», — заключил Лавров.

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки — конфронтации.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

Россия не собирается воевать с Европой, подобные предположения — чушь, заявлял на прямой линии президент Владимир Путин. Лавров подчеркнул, что если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ».