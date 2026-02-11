Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Однако в центре визита Вэнса в регион была реализация транзитного «маршрута Трампа»

Вице-президент США посетил Армению и Азербайджан. В Ереване он заключил соглашение о мирном атоме, в Баку — хартию о стратегическом партнерстве. Подробнее о том, что значит этот визит для региона, — в материале РБК

Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Вечером 10 февраля завершилось турне вице-президента США Джей Ди Вэнса по странам Южного Кавказа: 9 февраля он посетил Армению, на следующий день — Азербайджан.

Эту поездку в конце января 2026 года анонсировал президент США Дональд Трамп. Ее главная задача — продвинуть «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP). Это проект транзитного транспортного коридора через территорию Армении, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой, и о котором Трамп договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в августе 2025 года в Вашингтоне, когда там парафировали мирный договор между двумя странами. Одновременно три лидера подписали совместную декларацию из семи пунктов, один из которых как раз посвящен созданию TRIPP. По словам Трампа, этот маршрут построят в рамках эксклюзивного партнерства с США, которым Армения передаст управление коридором на 99 лет.

На Южном Кавказе у Вэнса были и другие задачи. «Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключим прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, договоримся с нашими ведущими производителями полупроводников, а также продадим Азербайджану произведенную в США военную технику, такую как бронежилеты, катера и многое другое», — сообщил в конце января Трамп в Truth Social (цитата по Reuters).

О чем Вэнс договорился с Пашиняном

В Ереване Вэнс встретился с Пашиняном. Армянский премьер назвал его визит историческим, поскольку Вэнс — самый высокопоставленный представитель США из когда-либо приезжавших в республику. «И это, думаю, не только протокольный нюанс, но и отражение развитий, произошедших в последние годы, и особенно за последний год, в отношениях между Арменией и Соединенными Штатами», — заявил Пашинян на встрече. Он также напомнил, что в начале февраля он и Алиев встретились в Абу-Даби, и сказал, что теперь Армения и Азербайджан «очень близки к точке, если еще не перешли ее, когда мир можно будет считать необратимым». И теперь, продолжил премьер, главная задача — начать воплощать проект TRIPP (рамочную программу по его реализации глава МИД республики Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали 14 января в Вашингтоне). Вэнс в ответ назвал Армению одной из древнейших христианских стран мира и заявил, что она «может стать очень серьезной опорой экономического развития» Южного Кавказа.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что Армения и США завершили переговоры относительно «Соглашения 123». Так называется документ о сотрудничестве в области мирного атома, который США заключают с другими странами и который создает базу для технических обменов, совместных научных исследований и дискуссий.

На июль 2025 года США заключили 26 таких соглашений, которые регулируют мирное ядерное сотрудничество с 50 странами, МАГАТЭ и властями Тайваня. Среди государств, с которыми подписаны эти документы: Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Казахстан, Марокко, Турция, Украина и Япония. «Соглашение 123» было заключено и с Россией — оно вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в 2041-м.

Двустороннее сотрудничество в области мирного атома фигурирует и в американо-армянской Хартии о стратегическом партнерстве, принятой в январе 2025 года. Она в числе прочего предусматривает совместный контроль над экспортом товаров двойного назначения, консультации по обороне и обучение армянских военных в США. Подобные соглашения у Штатов уже есть с Грузией (заключено в 2009 году, в 2024-м США его приостановили) и с Украиной (действует с 2021-го).

На пресс-конференции по итогам переговоров Пашинян отметил значительный прогресс в развитии военного и оборонного сотрудничества двух стран. Он обратил внимание, что Армения уже третий год подряд участвует в совместных с США учениях Eagle Partner и закупила у них разведывательные беспилотники V-BAT. Пашинян также рассказал про сотрудничество в области высоких технологий — США, в частности, построят в Армении дата-центр\, Ереван же разрешил ввоз в республику чипов Nvidia.

«Это означает новые рынки для американских рабочих и американского бизнеса, а также большее процветание для народа Армении», — прокомментировал на той же пресс-конференции решение насчет Nvidia Вэнс. Он дал комментарии и по другим темам переговоров. «Соглашение 123», по его словам, предполагает первоначальные поставки из США на сумму $5 млрд и дальнейшие контракты на топливо и техническое обслуживание АЭС еще на $4 млрд. Кроме того, Армения закупит у США технологии производства разведывательных беспилотников на $11 млн: Вэнса пояснил, что для США «это означает создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций в собственные оборонные технологии». «Происходящее сегодня — поистине историческое событие. Я горжусь тем, что являюсь первым вице-президентом Соединенных Штатов, посетившим эту прекрасную страну», — резюмировал Вэнс.

О чем Вэнс договорился с Алиевым

10 февраля Вэнс провел в Баку, где встретился с президентом Алиевым. Это не первый визит вице-президента США в республику — в 2008 году сюда приезжал Дик Чейни.

«Сегодня наше партнерство будет официально поднято на более высокий уровень, и масштаб деятельности и взаимодействия между нашими командами действительно демонстрирует высокий уровень партнерского духа», — сказал президент Азербайджана 10 февраля в начале переговоров делегаций в расширенном составе.

«Более высокий уровень» символизировала Хартия о стратегическом партнерстве, которую Алиев и Вэнс подписали в тот же день. Она состоит из преамбулы и четырех разделов: региональные связи, в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект (ИИ) и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в области безопасности; институциональная база.

В этом документе партнерах, в частности, заявили, что будут вместе работать в пределах Транскаспийского транспортного коридора (идет через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы), а также подтвердили значимость TRIPP.

Хартия невелика по объему и в целом представляет общие принципы сближающегося партнерства. В ней можно выделить следующие положения:

США признают стратегическую важность Азербайджана и намерены расширять с ним сотрудничество в области энергетики, в частности, в нефтяном, газовом и электроэнергетическом секторах, а также в области гражданской ядерной энергетики.

Баку и Вашингтон намерены расширять оборонное сотрудничество, в частности, в области закупок вооружений.

США также готовы помочь Азербайджану с разминированием его территории.

Страны создадут совместные рабочие группы по экономике и торговле, ИИ и цифровому развитию, логистической связности, а также по безопасности и обороне.

«Для нас большая честь быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира — Соединенных Штатов Америки, — сказал на итоговой пресс-конференции Алиев, поблагодарив Штаты за «вклад в установление мира на Кавказе». — <…> В течение этих шести месяцев мы уже живем в мире. Мы учимся жить в условиях мира». Он обратил внимание на то, что за полгода, что прошли с парафирования мирного договора в Вашингтоне, Баку снял ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению и начал поставлять Еревану нефтепродукты, «тем самым фактически начав торговлю и начав сотрудничество».

Алиев особо выделил проект TRIPP — по оценке президента, он не только соединит две части Азербайджана, «но и станет очень надежным, безопасным и крупномасштабным транспортным коридором, соединяющим Азию с Европой через территорию Азербайджана, Армении и других соседних стран».

Комментируя двустороннюю хартию, Алиев сделал упор на энергетическую безопасность. «Сегодня Азербайджан за счет своих ресурсов природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран. 11 из них являются членами НАТО, союзниками Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что партнерство Азербайджана и США «приведет к еще большему миру и безопасности в регионе». «У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы воевать друг с другом», — заявил вице-президент США.

Как турне Вэнса оценивают эксперты и как на него отреагировала Россия

Визит Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ — это показатель того, что США, не имея явных стратегических интересов в регионе, считают важной роль Армении и Азербайджана в будущей связанности Европы и Центральной Азии, говорит армянский политолог Джонни Меликян. «Это отражает интерес США к стабильности в регионе и продвижению мирной повестки — здесь стоит выделить проект TRIPP и сопряженные с ним вложения в инфраструктуру, что в дальнейшем создаст условия для сотрудничества Армении и Азербайджана», — отметил в беседе с РБК эксперт.

Он обращает внимание, что США пригласили обе страны в «Совет мира»; из Центральной Азии же в этой структуре намерены участвовать Казахстан и Узбекистан. «Мы наблюдаем изменение статуса-кво в нашем регионе. Некий вакуум, который появился после 2020 года (тогда произошла Вторая карабахская война. — РБК), пытаются заполнить разные игроки, — говорит Меликян. — С трамповской «доктриной Донро» в нашем регионе такого быть вроде как не должно, но мы видим, что президент США делает ставки на определенные страны в определенных регионах в соответствии с интересами Штатов. Теперь важно нашим странам понять свои национальные интересы и сопоставить их с интересами Соединенных Штатов, чтобы там, где это возможно, получать выгоду, а там, где могут возникнуть проблемы, хеджировать риски».

Азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов также расценивает визит Вэнса как признак того, что регион входит в список приоритетов администрации Трампа. На это также указывает частота встреч Алиева и Пашиняна с Трампом — за последние полгода они встречались трижды. «Этим визитом США систематизировали свою деятельность в нашем регионе и продемонстрировали свои приоритеты — как в Азербайджане, так и в Армении», — сказал РБК эксперт.

Он обратил внимание, что в разные периоды у Вашингтона были разные приоритеты в регионе — раньше в авангарде была Грузия, теперь же эта роль отошла Азербайджану и Армении. «Подходы США сугубо прагматичны. Геополитика согласована со странами региона. Как в Баку, так и в Ереване откровенно заявляют, что не собираются становиться пространством противостояния, — особенно в иранском и в российском контекстах», — подчеркнул Мамедов. Он обратил внимание на трансформации, которые происходят на Южном Кавказе в последние годы, — урегулирование между Баку и Ереваном, нормализация между Арменией и Турцией, открытие коммуникаций.

«После 44-дневной войны [2020 года] у России была роль во всех трех процессах. Сегодня у нее этой роли нет. Ни одна страна Южного Кавказа не отказывается от политического и экономического взаимодействия с Россией. Меняется ситуация в регионе, и тут уже от России будет зависеть, сможет ли она найти свое место в новых реалиях на Южном Кавказе», — резюмировал эксперт.

Россия на турне Вэнса отреагировала сдержанно. Как заявил 11 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Армения и Азербайджан — «это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами». По его словам, у России с этими странами «огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области». «И, конечно, мы намерены развивать с нашими партнерами эти наши отношения, так чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них», —заключил Песков.