Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах

В Думу внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах. Религиозные обряды можно будет проводить в жилых помещениях, но только для удовлетворения «индивидуальных духовных потребностей» жильцов

Фото: DJ Creative Studio / Shutterstock

Группа депутатов внесла в Думу законопроект, который запрещает проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях в многоквартирных домах. Соавторами стали 68 депутатов, в их числе лидеры всех фракций, кроме «Единой России» — Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Сергей Миронов и Алексей Нечаев, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). РБК ознакомился с документом.

Изменения предлагается внести в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В нем планируется прописать, что проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также молитвенных и религиозных собраний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и в пристроенных к ним помещениях не допускается.

Также в законе планируется прописать, что богослужения и другие религиозные церемонии могут проводиться в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях». Сейчас этой оговорки в законе нет.

Корреспондирующие изменения, в случае одобрения законопроекта, будут внесены и в Жилищный кодекс.

В пояснительной записке говорится, что сейчас религиозные мероприятия, проведение которых в жилых помещениях пока разрешено, в отдельных случаях носят массовый характер. Это нарушает права и законные интересы людей, живущих рядом, поясняют авторы. Учитывая, что ст. 28 Конституции гарантирует гражданам право на свободу совести и свободу вероисповедания, они предлагают сохранить право на проведение богослужений для удовлетворения индивидуальных духовных потребностей. В записке также есть уточнение, что таким образом будет запрещена миссионерская деятельность в жилых помещениях.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») отметил, что его избиратели сталкиваются с организацией «молельных квартир, комнат и даже подвалов». «Мы не против каких-либо религиозных обрядов. Но пусть они совершаются в наиболее подходящих для этого местах. Многоквартирные дома — это территория спокойствия и отдыха для взрослых и детей. Не думаю, что шум и прочие неудобства, связанные с проведением массовых религиозных церемоний в квартирах, подъездах или на детских площадках, этому хоть как-то способствуют», — пояснил он.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что избиратели назвали этот документ законопроектом о запрете «молельных домов». «Скопление людей, беспорядок в подъездах, во дворах, игнорирование общепризнанных правил поведения — все это нередко сопровождает их деятельность и приводит к конфликтам между жильцами и прихожанами», — добавил Миронов.

Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин сообщил РБК, что молельные комнаты в многоквартирных домах действительно могут причинять беспокойство жильцам и инициатива в какой-то мере оправдана, но простым запретом эту ситуацию не решить, считает он. По его мнению, необходимо создавать больше отдельных помещений, предназначенных для молитвы, в общественных местах. «Во многих странах это решается так — в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4-5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», — пояснил он.

В Думе уже предпринимались попытки запретить проведение богослужений в многоквартирных домах. В 2024 году депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой подготовили законопроект о запрете проводить богослужения в нежилых помещениях. Правительство в целом поддержало концепцию, но рекомендовало доработать законопроект. Депутаты отозвали инициативу и внесли ее снова ее в июне 2025 года. Она включала запрет на проведение богослужений в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, кроме случаев, когда в них участвуют только проживающие там люди с целью соблюдения их прав по ст. 28 Конституции. Пока этот законопроект не был вынесен на первое чтение.

Похожую инициативу в июле прошлого года внесли и коммунисты. Они предложили запретить религиозным организациям размещаться в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Первого чтения законопроекта также пока не было.

На организацию молельных комнат в жилых помещения обращали внимание члены Совета по правам человека при президенте. 10 февраля Кирилл Кабанов заявил, что в «многоквартирных домах и даже СНТ за последнее десятилетие появились сотни незаконных «молельных комнат», «молельных домов» и «молельных подвалов». По его оценкам, основными «пользователями» такого рода точек являются мигранты, часть из которых такие же незаконные. В ходе рейдов выяснилось, что именно незаконные молельни чаще всего являются центрами распространения радикальной экстремистской идеологии и по вербовке сторонников/новых бойцов запрещенных в России организаций, включая международные террористические, заявил он.

В 2021 году замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов заявлял, что в Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман. Улучшить ситуацию могло бы сокращение мигрантов и строительство новых мечетей, говорил он, однако в Москве не разрешают возводить новые молельные дома.

В 2024 году Совет муфтиев выпустил заявление о «катастрофической» нехватке мечетей в России, в частности, в городах-миллионниках.