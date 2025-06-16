Ислам стал самой быстрорастущей в мире конфессией

Хотя христианство остается самой многочисленной религией, его доля в мире снижается, а доля мусульман и нерелигиозных людей растет. Снижается и доля буддизма — это единственная крупная религия с оттоком последователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Христианство (все конфессии) остается самой многочисленной религией в мире, однако его доля сокращается, следует из доклада Pew Research Center, специалисты которого проанализировали более 2,7 тыс. исследований и опросов, чтобы выявить изменения «глобального религиозного ландшафта» в период с 2010 по 2020 год.

Так, за десятилетие число христиан в мире выросло на 121,6 млн и к 2020-му составило 2,3 млрд человек. Однако с учетом общего прироста населения доля христиан в мире уменьшилась на 1,8 п.п. до 28,8%. За это же время число мусульман выросло на 346,8 млн (до 2 млрд), что больше, чем прибавили все другие конфессии вместе. Доля мусульман выросла на 1,8 п.п. до 25,6%.

Численность других конфессий (индуизм, иудаизм и другие менее крупные) изменилась согласно темпам прироста населения и их доля среди религий почти не изменилась, за исключением буддизма: с 2010-го по 2020-й число его последователей сократилось на 18,6 млн до 324 млн, а доля буддизма среди мировых религий снизилась на 0,8 п.п. до 4,1%.

За десятилетие доля нерелигиозных людей выросла почти на 1% и к 2020-му составила 24,2%, что ставит эту группу на третье место после христиан и мусульман. Число людей, которые не следуют какой-либо религии, увеличилось на 270 млн до 1,9 млрд. Pew Research Center называет рост численности таких людей «поразительным», учитывая, что эта группа находится в «демографически неблагоприятном положении»: чаще всего к ней относятся люди в возрасте и с относительно низким уровнем рождаемости.

Эксперты связывают рост ее численности с тем, что религиозно «аффилированные» люди, в первую очередь христиане, «отходят» от религии.

Согласно докладу, больше всего людей, не относящих себя к какой-либо религии, проживает в Китае — 1,3 млрд: более 90% граждан КНР или 67% всего нерелигиозного населения мира. Со значительным отрывом в тройку лидеров стран с нерелигиозным населением входят США (101 млн человек, 30% граждан) и Япония (73 млн, 57% граждан).

Исследование показывает, что к 2020 году Европа перестала быть регионом с самым большим числом христиан: теперь в лидерах страны Африки к югу от Сахары (там проживает 30,7% последователей христианства по сравнению с 22,3% в Европе). А среди отдельных стран самое большое христианское население — в США, 217 млн человек (64% граждан или 9,6% всех мировых христиан).

Россия по численности христианского населения замыкает пятерку лидеров, следуя за Бразилией, Мексикой и Филиппинами, с 102,4 млн последователей этой религии (69,9% граждан или 4,5% всех мировых христиан). При этом глобальная тенденция к сокращению христиан не обошла и Россию: за десятилетие их число в стране снизилось на 8,6 млн.

Согласно опросу ВЦИОМ, в 2025 году 67% россиян считают себя православными, 7% исповедуют ислам, 1% — буддизм. 3% опрошенных заявили, что являются верующими, но не относят себя к какой-либо религии, а 4% колеблются между верой и неверием. К числу неверующих себя относят 11% россиян.