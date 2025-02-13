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Атомный авианосец «Гарри Трумэн» столкнулся с торговым судном

Атомный авианосец «Гарри Трумэн» столкнулся с торговым судном у берегов Египта
Авианосец &laquo;Гарри Трумэн&raquo; (USS Harry S Truman)
Авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S Truman) (Фото: US Navy / Global Look Press)

Американский авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S Truman) столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море, говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Столкновение произошло примерно в 23:46 по местному времени 12 февраля в Средиземном море близ города Порт-Саид (Египет).

Авианосец, в том числе его двигательные установки, не получили повреждений, уточнили в ВМС. Начато расследование.

Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» в последний год активно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, в частности в Красном море. В декабре 2024 года он прибыл в регион на фоне атак йеменских хуситов на торговые суда. В течение этого времени авианосец, по заявлениям хуситов, подвергался неоднократным атакам.

7 февраля 2025 года авианосец и сопровождающие его корабли прибыли на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит для технического обслуживания и ремонта.

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