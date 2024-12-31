Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»
Йеменские вооруженные силы, подконтрольные хуситам, провели три военные операции, целью одной из них был американский авианосец, сообщает официальный представитель Вооруженных сил Йемена Яхья Сари в телеграм-канале.
Целями двух ударов были аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве и электростанция к югу от Иерусалима, говорится в сообщении. Другая совместная операция военно-морских сил, ракетных войск и военно-воздушных сил Йемена была направлена против американского авианосца USS Harry S. Truman («Гарри Трумэн»).
Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Яхья Сари уточняет, что атака проводилась с использованием ракет и беспилотников.
22 декабря США нанесли удар по столице Йемена Сане. Целями удара были ракетный склад и командный центр хуситов, поддерживающих ХАМАС в войне с Израилем.
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