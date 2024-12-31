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Политика ,  
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Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»

Авианосец USS Harry S. Truman
Авианосец USS Harry S. Truman (Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Йеменские вооруженные силы, подконтрольные хуситам, провели три военные операции, целью одной из них был американский авианосец, сообщает официальный представитель Вооруженных сил Йемена Яхья Сари в телеграм-канале.

Целями двух ударов были аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве и электростанция к югу от Иерусалима, говорится в сообщении. Другая совместная операция военно-морских сил, ракетных войск и военно-воздушных сил Йемена была направлена против американского авианосца USS Harry S. Truman («Гарри Трумэн»).

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Яхья Сари уточняет, что атака проводилась с использованием ракет и беспилотников.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

22 декабря США нанесли удар по столице Йемена Сане. Целями удара были ракетный склад и командный центр хуситов, поддерживающих ХАМАС в войне с Израилем.

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Йемен хуситы авианосец
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