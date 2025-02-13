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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков предложил способ узнать, кто инициировал разговор Путина и Трампа

Песков: еще до инаугурации Дональд Трамп обещал позвонить Владимиру Путину
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Американский президент Дональд Трамп еще до своей инаугурации 20 января обещал позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, почему Кремль не сообщил, кто из глав государств инициировал звонок.

«Президент Трамп еще во время кампании и после выборов, до инаугурации говорил, что собирается позвонить президенту Путину», — сказал пресс-секретарь.

Зарубин уточнил, можно ли понимать эти слова так, что первым позвонил американский лидер. «Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа», — ответил Песков.

Песков не стал раскрывать, был ли разговор Путина с Трампом первым
Политика
Дмитрий Песков

Ранее в четверг, 13 февраля, Кремль отказался ответить на вопрос, был ли телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля, первым со времени инаугурации американского лидера. «Эту тему мы не комментируем», — сказал Песков.

Разговор 12 февраля был первым официальным контактом президентов после того, как Трамп вступил в должность 20 января.

До этого оба политика неоднократно выражали готовность провести встречу для обсуждения конфликта на Украине. В начале февраля Кремль сообщил об оживлении контактов с США.

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Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков телефонный разговор
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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